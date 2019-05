Cote d'Ivoire: Joël Dervain (Secrétaire exécutif de l'Ara) - "La Côte d'Ivoire a montré l'exemple"

« Nous avons été édifiés par l'implication d'un gouvernement, celui de la Côte d'Ivoire, dans la mise en place d'un plan de sauvetage pour sauver une industrie stratégique, la Sir.»

Voilà résumé par le Secrétaire exécutif, Joël Dervain, le sentiment général qui a prévalu au cours de ce forum des distributeurs et raffineurs africains après la présentation du ministre ivoirien du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables. Et d'ajouter : « Les raffineurs ont eu du baume au cœur avec cette expérience ivoirienne de sauvetage financier. La Côte d'Ivoire a montré l'exemple. Elle est, de toutes les façons, un peu à l'avant-garde, puisque l'Ara est une idée ivoirienne ».

On comprend la satisfaction du Secrétaire exécutif de l'Ara, car l'Association ne cesse de prôner, depuis toujours, l'appui des Etats pour maintenir les outils de raffinage malgré les aléas qui peuvent les affecter. Pourvoyeur d'emplois et outil de sécurisation des approvisionnements, les raffineries doivent bénéficier, de la part des Etats, d'une attention particulière, soutient bon an mal an, l'Ara.

« C'est vrai que nous sommes un secteur vis-à-vis duquel les avis sont prudents, puisqu'on parle d'énergie de substitution, mais le pétrole va rester pendant longtemps encore, dans le transport, la source principale d'énergie », analyse Joël Dervain. Une exhortation à investir dans le secteur.

Ce, dans le droit fil du thème de la 14è assemblée générale : « Renforcer l'investissement dans l'aval pétrolier africain ». C'est, pour l'Ara, la voie royale pour avoir, en Afrique, des raffineries compétitives et respectueuses de l'environnement.