Ile Maurice: Complot - Ayesha Lutchigadoo libérée sous caution

Elle aura passé quasiment une semaine en détention. L'épouse de Kusraj Lutchigadoo, Ayesha, qui répond d'une accusation de complot, a recouvré la liberté ce mercredi 29 mai. Le magistrat Caunhye du tribunal de Curepipe lui a imposé une caution de Rs 15 000. Elle a également dû signer une reconnaissance de dette de Rs 75 000.

L'homme de loi d'Ayesha Lutchigadoo, Me Rama Valayden, a indiqué en cour, ce mercredi, que sa cliente «will not come in contact directly or indirectly with any person whom she knows to be involved in the present matter as per enquiry».

C'est jeudi 23 mai qu'Ayesha Lutchigadoo a été arrêtée. La police la soupçonne d'être complice dans l'escapade de son mari du centre de détention de Vacoas, en avril 2018. Elle avait en sa possession une carte SIM prouvant des communications entre elle, les policiers suspectés de complicité dans cette balade hors cellule, et son mari, mais ne l'aurait pas dit à la police.