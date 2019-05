Ile Maurice: Paiement en ligne - Le patron de Checkout.com à Maurice pour lancer le nouvel espace bureau

Le bureau mauricien de Checkout. com, un des principaux fournisseurs internationaux de solutions de paiement en ligne, passe à une nouvelle étape de son développement. Et pour cause : l'aménagement de ses opérations il y a un mois dans un nouvel espace bureau au 13e étage de NexTower, à Ébène. Le patron, le Suisse Guillaume Pousaz, fera le déplacement à Maurice pour son inauguration vendredi.

L'aventure à Maurice a commencé en 2009, suivant le rachat de l'entreprise Payment Gateway, qui agissait comme une passerelle de paiement en ligne entre un marchand et la banque. Et ce, pour ses codes et sa certification PCI, soit sa capacité à stocker des infos de cartes de crédit. Servant comme un backoffice pour de grosses sociétés, elle regorgeait de talents.

Toutefois, Guillaume Pousaz a dû attendre 2012 pour lancer officiellement Checkout.com à Maurice, le temps pris pour avoir la bonne structure et l'équipe de professionnels pour travailler au sein de cette plateforme. Idem à Londres en 2012 et dans d'autres capitales européennes.

Avec une équipe de neuf personnes à Maurice dont certaines témoins de l'évolution de la société ces dix dernières années, Checkout.com a au fil des années grandi et compte actuellement plus de 80 employés, répartis dans deux clusters, les opérations et le département technologie. D'ici la fin de l'année, la société pense accroître son effectif à Maurice en recrutant environ 50 personnes.

Checkout. com, faut-il le souligner, est basée sur une technologie exclusive, le service B to B, qui est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs internationaux. Ses plus gros marchés se situent en Europe où l'essentiel de sa main-oeuvre est basée ainsi que sa maison-mère. Sa clientèle, souligne Guillaume Pousaz dans une récente interview de presse, se trouve entre «les gros poissons » et «les plus petits».

«Nous travaillons aussi avec les start-up, fortes d'une première levée de fonds, qui prennent une décision raisonnée quant à leur fournisseur de service. Ce type de décision, contrairement aux décisions parfois émotionnelles des plus petites sociétés, génère des relations durables.» Qu'est-ce qui différence Checkout.com de Paypal ou Worldpay, qui sont ses deux compétiteurs mondiaux ? Pour Guillaume Pousaz, il y a d'abord l'agilité et l'adaptabilité de Checkout.com. Mais aussi sa capacité de réaction, considérée par le CEO comme le socle de confiance de la multinationale. Au dire de celui-ci, nombreux sont de gros groupes qui multiplient les technologies rachetées les unes après les autres.

«Nous, avons nous-mêmes construit la nôtre, nous sommes des «enfants de l'internet»... Chez nous, la vente est basée sur le conseil. Tout est négociable, sur mesure, nous ne venons pas avec un modèle rigide», confiait Guillaume Pousaz au journal en ligne le «petitjournal.com»

Checkout.com, qui table sur un effectif de 600 employés au début de 2020, traite avec une brochette de clients mondiaux, dont deliveroo, adidas, Nespresso, Virgin active, TransferWise, Simba, Samsung, easyGroup, Café Nero ou encore etraveli.

En deux mots

Le fondateur de Checkout.com

Guillaume Pousaz est le fondateur de Checkout.com, lancée en 2012. Classée comme l'entreprise ayant réalisé une forte croissance dans le secteur FinTech par «Deloitte's Fast50» en 2018, Checkout brasse un chiffre d'affaires de USD 2 milliards.