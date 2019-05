Sénégal: Journée internationale des casques bleus des Nations-unies - La «médaille capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel», décernée pour la première fois

La Journée Internationale des Casques Bleus des Nations Unies, célébrée aujourd'hui, mercredi 29 mai, sera marquée, entre autres, par la remise de la «Médaille Capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel». Cette médaille a été créée en 2014 par les Nations Unies (ONU) sera décernée pour la première fois

A l'occasion de la Journée Internationale des Casques Bleus des Nations Unies, célébrée aujourd'hui, mercredi 29 mai, Antonio Guterres et les Nations Unies honorent «plus d'un million d'hommes et de femmes qui ont servi comme soldats de la paix des Nations Unies depuis notre première mission en 1948. Nous nous souvenons des plus de 3800 membres du personnel qui ont payé de leur vie. Nous exprimons notre plus profonde gratitude aux plus de 100.000 membres du personnel de maintien de la paix, civils, policiers et militaires, déployés aujourd'hui de par le monde, ainsi qu'aux pays qui fournissent ces femmes et hommes courageux et dévoués.

Cette année, l'Organisation des Nations Unies, se souvient que cela fait 20 ans que le Conseil de sécurité a ordonné pour la première fois une mission de maintien de la paix pour protéger les civils». Dans un message publié à cet effet, le Secrétaire général de l'ONU rappelle que «chaque jour, les soldats de la paix protègent de la violence, souvent au péril de leur vie, des hommes, des femmes et des enfants. Dans le même esprit, en cette Journée internationale, la médaille Capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel, est décernée pour la première fois. Nous rendons hommage au soldat Chancy Chitete, un Malawien qui était en service en République démocratique du Congo et a perdu la vie en essayant de sauver celle d'un autre soldat de la paix».

Pour M. Guterres, «les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont un investissement vital dans la paix et la sécurité mondiales. Et c'est parce qu'elles exigent un ferme engagement de la communauté internationale que nous avons lancé l'initiative «Action pour le maintien de la paix», qui vise à rendre nos missions plus fortes, plus sûres et mieux adaptées à l'avenir. Pour des millions de personnes dans les situations de conflit de par le monde, le maintien de la paix est une exigence porteuse d'espoir. Œuvrons ensemble afin que le maintien de la paix soit plus efficace pour protéger les populations et promouvoir la paix».

Au cours d'une séance empreinte de beaucoup d'émotion, le Conseil de sécurité de l'ONU a créé, le 8 mai 2014 en sa 7170e séance, la «Médaille capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel», du nom de cet officier sénégalais de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR), «qui a sauvé, sans arme et face à un danger extrême, la vie de centaines, voire d'un millier de Rwandais lors du génocide de 1994 au Rwanda». Cette médaille, qui comble un vide, est destinée à honorer les militaires, et les membres de la Police et du personnel civil des Nations Unies et du personnel associé qui ont bravé des dangers extrêmes en s'acquittant de leur mission ou de leurs fonctions, «au service de l'humanité et de l'ONU», note le Conseil dans sa Résolution 2154 (2014), adoptée de manière unanime par ses 15 membres pour qu'elle devienne une source d'inspiration. Le 29 mai a été proclamé Journée internationale des Casques bleus de l'ONU dont l'objectif est «d'honorer la mémoire des Casques bleus de l'ONU qui ont perdu la vie au service de la cause de la paix; de rendre hommage à tous ceux, hommes et femmes, qui ont servi et continuent de servir dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur courage.»