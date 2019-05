Sénégal: Célébration de la Korité 2019 - L'ASPA annonce mercredi 5 juin

L'Association nationale pour la promotion de l'astronomie (Aspa) dirigée par Marame Kaïré semble annoncer mercredi 5 juin, jour de la Korité 2019.

En effet, dans un communiqué portant sur des informations sur la visibilité du croissant lunaire marquant la fin du Ramadan, donc annonçant la Korité, parvenu à la rédaction de Sud Quotidien, hier mardi, les astronomes relèvent qu'il est impossible de voir la nouvelle lune à l'œil nu le lundi 3 juin prochain dans des pays comme le Sénégal. «La lune se couchera à 19h51, soit 14mn après le Soleil qui se couche à 19h37.

Agée seulement de 9h après la conjonction qui s'est produite le matin, sa surface éclairée ne sera que de 0,25% (Le minimum étant de 1% et au moins 14h après la conjonction). Elle n'est donc pas observable à l'œil nu dans ces conditions et sera trop proche et noyée dans la lueur du Soleil couchant.» Marame Kaïré et Cie précisent aussi que «pour l'Asie, le Moyen Orient et l'Afrique, la lune du lundi 03 juin se couche soit avant, ou quasiment au même moment que le soleil. Les critères d'observabilité à l'œil nu ne sont donc pas remplis dans ces parties du globe». Cette situation s'explique par le fait que «la conjonction qui correspond au moment précis où la lune se trouve entre le soleil et la terre, aura lieu le lundi 03 juin à 10h03mn GMT. Ce moment marque la fin d'un tour de la lune autour de la terre et le début d'un nouveau tour».

Par contre si l'on en croit l'Aspa, à la date du mardi 4 juin, le croissant lunaire sera visible. «La lune se couchera à 20h49, soit 1h12mn après le soleil qui se couche à 19h37. La lune sera alors âgée de 1 jour 09h et sa surface éclairée sera de 2,48%. Elle sera facilement observable au Sénégal et en Afrique, partout où le ciel est dégagé.» En outre, les astronomes rappellent également qu'il faut toujours chercher le premier croissant à l'Ouest, un peu à gauche au-dessus de là où le soleil se couche.