Sénégal: Usage de stupéfiants par des jeunes - L'accessibilité des produits incriminée

Le problème de l'accessibilité des stupéfiants aux jeunes inquiète plus d'un. Hier, mardi 28 mai, lors d'un panel sur le thème: «Jeunesse et stupéfiants: quelles stratégies pour mieux prévenir ?», organisé par le réseau Young advocates for human rights (Yarh), Dr Abdoul Khadre Sanokho, sociologue, a décrié l'accès facile de la drogue aux jeunes.

L a consommation de drogue par les jeunes est une réalité inquiétante. En effet, l'on constate que beaucoup de jeunes s'adonnent de plus en plus à l'usage de la drogue, tombant sous l'effet désastreux de cette substance mortelle. Très sensible à ce fléau ignoble qui met en péril la vie des usagers, le Centre de recherche ouest africain (Warc), en collaboration avec le réseau Young Advocates for Human Rights (Yarh), abrité hier, mardi 28 mai, un panel sur le thème: «Jeunesse et stupéfiants: quelles stratégies pour mieux prévenir ?» Selon les panélistes, les causes sont aussi nombreuses que diverses. Le Dr Abdoul Khadre Sanokho, sociologue, fustige l'accès facile des alcools et stupéfiants aux enfants. «L'alcool se vend en sachet (Jakarta, appellation locale), le tramadol qui a les mêmes effets que l'héroïne se vend à 1000 F Cfa.» Revenant sur les causes, l'enseignant assistant chercheur à l'UGB de Saint-Louis dira que les gens oublient véritablement qu'audelà du produit que constituent les stupéfiants, il y a aussi la dimension de l'usager, c'est-à-dire celui qui utilise la drogue en tant que telle. Dr Sanokho de relever que «celui-là vient d'une famille, d'un cadre de formatage, d'un cadre de remodelage de sa personnalité».

LES JEUNES, VICTIMES DE LA FAMILLE RECOMPOSEE, EN CRISE ET LA PROMISCUITE

Et de poursuivre: «il faut dire que cette famille est devenue une réalité en crise, en déliquescence dans le sens où il y a une grande dimension de divorce, de remariage, la monoparentalité; la famille recomposée et au centre de cet enjeu-là. Malheureusement, les enfants sont laissés en rade. Et, fondamentalement, ils sont récupérés par la rue et c'est dans la rue qu'ils découvrent cet aspect d'usage et de pratique de la drogue», laisse entendre l'enseignant chercheur. Selon toujours le sociologue, le second élément de causalité, c'est aussi une véritable problématique de la perfection de l'aménagement du territoire. «Au niveau de nos banlieues et au niveau de certaines régions, il y a une grande intensité par rapport aux logements et qui aboutit à la promiscuité. Et cette promiscuité, aujourd'hui, fait sentir une pression extrême au niveau des jeunes où ils ne trouvent une sortie de crise qu'à travers l'usage et à se noyer à travers la drogue.» La dimension économique n'est pas en reste. «Un jeune a besoin de se réaliser, de s'exprimer, de s'affirmer à travers une occupation: soit c'est un emploi, soit c'est une formation. Or, aujourd'hui, tout le monde le sait, tous les Etats du monde, y compris le nôtre, les plus pauvres, la problématique de l'employabilité est devenue une grande tance. Parce que les jeunes sont dans une sorte d'inactivité qui les plonge, peut-être, dans une sorte de spirale où ils se cherchent véritablement.»

LA POLITIQUE DE REPRESSION LOIN D'ETRE LA SOLUTION ?

A l'en croire, en voulant fuir des états de fait, en voulant passer de traverser les souffrances, en oubliant les pressions, en ne sentant plus sur leurs épaules la lourdeur de la tâche qui leur incombe, souvent les stupéfiants constituent une sorte de bréviaire capable d'éclairer les chemins. Autre cause qu'Abdoul Khadre Sanoko a évoqué, c'est la politique de répression. «Les gens privilégient trop la coercition ? Or, il y a une dimension pédagogique à reconsidérer dans la mesure où il faut discuter avec les jeunes. Il faut les sermonner, les ramener. Il faut aussi convoquer certaines de leurs croyances.» «Mais, pour un usage occasionnel de cannabis, vous en prenez pour six mois. Après, les atrocités vécues en prison peuvent davantage vous propulser, vous mettre dans un état de récidiver, d'exacerber», déplore-t-il.

ABSENCE DE CANAUX D'EXPRESSION DES SOUFFRANCES

A en croire le sociologue, il y a, en outre, beaucoup de gens qui sont victimes de viol, de traumatisme et qui sentent des ébullitions internes tellement intenses, mais qui n'ont pas de canaux pour laisser couler à leurs souffrances. Pour Borbo Tall, la présidente du Yarh, lorsque ce sujet est actuel, tout le monde en parle et discute du problème. Mais, «est-ce que tout monde écoute ? Est-ce que les jeunes entendent ce que les professionnels disent ? Est-ce que les familles prêtent attention au fléau et au problème ? Est-ce qu'elles y peuvent quelques choses ?», s'interroge t-elle.