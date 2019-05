Algérie: Adopter un dialogue dans le cadre de la légitimité constitutionnelle pour un retour aux urnes (Gaïd Salah)

Alger — Le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP a appelé, mercredi depuis Tamanrasset, à un dialogue permettant de rester dans le cadre de la légitimité constitutionnelle, "pour revenir au plus tôt aux urnes afin d'élire un président de la République", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Ce dialogue doit œuvrer à rechercher tous les moyens permettant de rester dans le cadre de la légitimité constitutionnelle, dans l'impératif de revenir au plus tôt aux urnes afin d'élire un président de la République conformément à la volonté populaire souveraine", a déclaré le général de corps d'armée dans une allocution d'orientation prononcée devant les cadres et les personnels de la 6ème Région militaire, affirmant que "ceux qui veulent entraver ces efforts nationalistes salutaires sont des individus et des parties qui agissent selon la logique de la bande, et qui marchent sur les traces de ses porte-voix et ses complices visant toujours davantage de manipulation et de désinformation".

Il a, dans ce contexte, mis en garde contre "les desseins de certains à vouloir exacerber la situation et faire perdurer cette crise, en répandant sciemment les rumeurs, les informations erronées et les mensonges, de façon continue, à travers de nombreux médias".

"Ceux qui tendent à exacerber la situation et faire perdurer cette crise sont ceux-là mêmes qui œuvrent sciemment à répandre continuellement les rumeurs, les informations erronées et les mensonges à travers de nombreux médias, et ils ne peuvent en aucun cas contribuer à créer un climat d'entente mutuelle propice, voire un dialogue calme et serein et cela induit que ceux qui recourent à de telles pratiques sont contre le dialogue sérieux et pondéré", a ajouté le chef d'Etat-major de l'ANP.

"Ce sont des objectifs qui ne sont nullement innocents, dont les instigateurs supporteront les conséquences devant Allah, le peuple et l'histoire. Ils empruntent délibérément cette voie, même s'il était en leur capacité d'acquérir davantage de crédibilité en mettant l'accent sur la transmission des faits réels, au lieu de s'adonner à la désinformation de l'opinion publique par des mensonges et des scénarios fabriqués de toutes pièces et erronés, qu'ils imputent à des personnalités et des centres de décision, tout cela sur la base de plans étudiés et élaborés avec une grande ruse, afin de discréditer tout acte visant l'apaisement de la population et la recherche de solutions idoines à la crise actuelle que traverse le pays, leur but évident étant d'entraver toute solution et obstruer toute bonne démarche nationale de dialogue et de concertation entre les différentes parties", a-t-il affirmé.

Il a indiqué que la loyauté envers la patrie "requiert la mobilisation de tous au service de l'Algérie, ce qui exige nécessairement que le peuple algérien se mette aux côtés de son Armée pour relever tous les défis rencontrés".

"Afin de mettre en échec toutes ces entreprises non constructives et décourageantes, le peuple algérien doit avancer aujourd'hui, aux côtés de son Armée, relevant tous les défis, et faisant preuve d'une loyauté totale à la Nation, une loyauté qui requiert la mobilisation de tous, chacun dans son domaine de compétences et dans la limite de ses responsabilités, notamment dans le secteur de l'information à travers toutes ses branches, au service de l'Algérie", a-t-il poursuivi.

Pour le vice-ministre de la Défense nationale, "l'information se doit d'être le miroir qui reflète les revendications réelles du peuple algérien, et sa voix sincère qui relate les vérités et communique ses revendications, sans déformation ni falsification, et sans instrumentalisation à des fins autres que les intérêts du pays, car les intérêts matériels ne peuvent en aucun cas se substituer à la Nation, puisqu'ils finiront par disparaitre, tandis que l'Algérie demeure".

Le Général de Corps d'Armée a rappelé que "le génie du peuple algérien se révèle davantage durant les crises et les moments difficiles, où se consolide l'union entre toutes les franges du peuple, se renforce l'esprit de solidarité et se manifeste le sens du sacrifice et du dévouement envers la patrie".

"Il suffit de lire l'histoire nationale et ce qu'elle recèle comme défis, pour se rendre compte que le génie du peuple algérien est l'un de ses traits distinctifs, en tant que peuple résistant, authentique et épris de son pays, un peuple noble, de par ses positions et son parcours, qui a de tout temps placé les intérêts de sa nation au-dessus de ses intérêts personnels, et ces vertus apparaissent davantage dans les moments difficiles", a-t-il souligné.

Pour le vice-ministre de la Défense nationale "c'est en pareilles circonstances que se consolide l'union entre toutes les franges du peuple, se renforce l'esprit de solidarité et de fédération des efforts avisés, et se manifeste ainsi le sens du sacrifice et du dévouement envers la patrie".

"Sans doute, l'exemple le plus éloquent de ce que j'avance est l'union inégalée entre le peuple algérien résistant et l'Armée de libération nationale révolutionnaire, lors de la glorieuse révolution de libération, cette solidarité et cette cohésion ont généré une force colossale qui a anéanti les fondements du colonialisme français et démoli ses piliers de manière irréversible", a-t-il relevé.

Concernant le troisième jour de sa visite à la 6ème RM et après avoir tenu une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région, inspecté quelques unités déployées le long de nos frontières sud et supervisé un exercice démonstratif avec munitions réelles, Gaïd Salah a visité l'Ecole des Cadets de la Nation de Tamanrasset.

A l'entame et après la cérémonie d'accueil, en compagnie du Général-Major Mohamed Adjroud, Commandant de la 6ème Région Militaire, le chef d'Etat-major de l'ANP a suivi un exposé donné par le Commandant de l'Ecole sur ses missions d'enseignement et de formation, avant de visiter les différentes structures administratives, pédagogiques, sportives, laboratoires ainsi que quelques classes d'enseignement pour tenir ensuite une rencontre avec les Cadets où il a prononcé une allocution d'orientation, suivie par l'ensemble des Cadets relevant des dix Ecoles implantées sur le territoire national.

Dans son allocution, il a rappelé "l'importance capitale" qu'accorde le Haut Commandement de l'ANP "à l'égalité des chances pour tous les enfants du peuple algérien pour rejoindre les Ecoles des Cadets de la Nation", saluant à l'occasion les "excellents résultats" obtenus par les Cadets de la Nation ces dernières années, et les exhortant à en faire un modèle de succès et de performance à suivre.