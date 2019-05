Cameroun: Santé reproductive - Eclairages sur la mortalité maternelle

Une opération de sensibilisation vient d'être organisée à Douala sur l'éclampsie et la pré-éclampsie.

L'éclampsie est la deuxième cause de mortalité maternelle après les hémorragies postpartum (après accouchement). En Afrique au sud du Sahara, on compte 782 décès maternels sur 100.000 naissances. Avec de tels chiffres et à l'occasion de la journée de lutte contre la pré-éclampsie, le 22 mai 2019, le Groupe dynamique de lutte contre l'éclampsie (Gdlce) a décidé de sonner l'alerte. Une conférence de presse a été donnée il y a peu à l'université St Jérôme de Douala par deux médecins de l'hôpital général, Cédric Njamen Nana et Vessah Njoya Ahmed.

Objectif visé : mieux faire connaître le mal au public, et sensibiliser la population sur les risques. On retiendra que l'éclampsie est le stade le plus grave de l'hypertension pendant la grossesse. Lequel est précédé par la pré-éclampsie, qui survient souvent au cours du troisième trimestre de la grossesse. Pour le Dr Cédric Njamen Nana, les facteurs favorisants peuvent être les grossesses multiples chez des femmes présentant déjà des antécédents de pré-éclampsie, le diabète, l'obésité, les troubles de la coagulation sanguine, une insuffisance de fonctionnement rénal chronique. D'après les patriciens, les premiers symptômes de la pré-éclampsie sont la prise de poids, des œdèmes généralisés et des urines mousseuses.

En outre, la crise d'éclampsie se manifeste aussi par des convulsions qui peuvent apparaître après la 20e semaine de grossesse, au cours du travail ou encore pendant la première semaine après l'accouchement. Avant les convulsions, on a des troubles visuels, des douleurs abdominales, des maux de tête et vomissements. Une éclampsie grave peut provoquer une hémorragie cérébrale et entrainer la mort. D'où la recommandation faite aux femmes de consulter dès l'apparition de ces signes. Ce qui amènera le personnel hospitalier à prendre la tension artérielle et à chercher la présence de protéines dans les urines.