Cameroun: Deux délégations chez le PM

Joseph Dion Ngute a successivement reçu hier le nouveau directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun et des responsables de Dem Group S.A engagé dans un partenariat avec le Matgénie.

Abdoulaye Seck est depuis quelques jours seulement, le nouveau directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun. De nationalité sénégalaise, il remplace à ce poste Elisabeth Huybens qui aura passé près de quatre années dans notre pays. Hier en début de soirée, le nouveau responsable de l'institution financière internationale a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute. L'hôte du Premier ministre, qui a également compétence sur d'autres pays à l'instar du Gabon, de l'Angola, de la Guinée équatoriale et de Sao Tomé et Principe, a dit sa joie de travailler au Cameroun. « Je ne suis pas nouveau au Cameroun » a indiqué le nouveau responsable qui a fait savoir qu'il a travaillé dans notre pays il y a une dizaine d'années. « Je suis là parce que la Banque mondiale a une coopération très importante et dynamique avec le Cameroun.

Mon prédécesseur a fait un excellent travail avec le gouvernement pour servir les populations. Je suis content de pouvoir travailler sur ce qui a été fait et amener cette coopération à de nouveaux sommets » a-t-il fait savoir. La seconde rencontre a mis en contact le Premier ministre Joseph Dion Ngute et des responsables de Dem Group SA, spécialisé dans la fourniture de matériel de génie civil. Ce groupe a signé un accord avec le Cameroun, par le biais du ministère des Travaux publics en janvier dernier pour la fourniture de « 669 engins pour la reconstruction des infrastructures au Cameroun, ainsi que toutes les mesures d'accompagnement, y compris la formation et le service après-vente que nous allons déployer sur tout le territoire camerounais », comme l'a indiqué à l'issue de l'entretien, Philippe de Moerloose, l'un des responsables de l'entreprise. La fourniture des engins devrait se faire en faveur du Parc national de matériel de génie civil (Matgénie) entre autres. Le porte-parole de la délégation a indiqué espérer voir le contrat entrer en vigueur au cours du mois de juin 2019 avec l'appui du pool bancaire « qui est déjà prêt ».