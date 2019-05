Cameroun: 6e championnat de l'Unité - Combats de boxe thaï à Douala

Des finales organisées samedi dernier par la Fédération camerounaise de Muaythaï.

Sous des sonorités langoureuses du « Ra-Muay » (musique thaïlandaise qui rythme les combats du Muaythaï), Francis Chia Fiike de Ultimax et son vis-à-vis Nevil Lifotel de Big Five Center, déjà sur le ring chez les 64 kg, exécutent des mouvements lents aux allures de rituel. « C'est pour rendre hommage au créateur du Muaythaï », explique Me Jean Francis Mandeng, secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de Muaythaï et disciplines affinitaires.

Puis, les deux « Nak-Muay » (pratiquants de Muaythaï) s'engagent dans un combat de boxe thaïlandaise, faisant penser à des scènes du film « Ong-Bak ». C'était l'ouverture d'une série de quatre combats de haute facture qui ont meublé la 6e édition du championnat de l'Unité organisée par la Fédération camerounaise de Muaythaï et disciplines assimilées (Fécamuaythaï). Au terme de trois rounds âprement disputés, Nevil Lifotel sortira vainqueur. Valentin Kamgang (Ultimax), Arthur Choppe (Big Five Center) et Duc Lambert Mangwa (Gram's Sporting), vont respectivement remporter les combats dans les catégories 67kg ; 75kg et 80 kg. Au regard de ses performances sur le ring, Arthur Choppe a été sacré champion de ces finales.

« Je suis heureux d'avoir remporté cette victoire. Je vais continuer à travailler dur car le plus difficile c'est de se maintenir au sommet », a affirmé le sociétaire de Big Five Center. Dans la catégorie des 80kg, Duc Lambert Mangwa a obtenu sa victoire suite à un arrêt médical de combat survenu après la blessure d'Ulrich Tanko de Big Five Center au deuxième round. « Nous notons beaucoup d'engouement des jeunes pour le Muaythaï. Tous ceux qui ont été vainqueurs ici vont être retenus pour le championnat d'Afrique prévu en novembre 2019 en Tunisie », a annoncé Me Bienvenu Njamen, président du comité d'organisation. Georges Emmanuel TSAYID