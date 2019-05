Mauritanie: La coupure d'internet en période d'examen perturbe l'économie

La Mauritanie a décidé de couper l'accès à l'internet mobile de 8 heures à 15 heures et de 15 heures à 18 heures durant trois jours. Le gouvernement mauritanien applique cette mesure depuis 2018 pour barrer le chemin à la tricherie en période d'examens scolaires, comme c'est le cas actuellement avec les épreuves du brevet. Cette mesure est cependant critiquée par les chefs des petites entreprises.

L'interruption du service d'internet mobile affecte considérablement des centaines de sociétés dans le pays. Leurs activités tournaient déjà au ralenti du fait du mois de ramadan. Hamada Cheikh gère une société de distribution de produits alimentaires. Ses clients font leurs commandes quotidiennes à l'aide des réseaux sociaux : « Ils utilisent beaucoup ce qu'on appelle WhatsApp et Facebook. Ça pénalise notre économie locale. Ça impacte le quotidien de notre travail ici. Les gens travaillent plus sur internet pendant le ramadan, comme ils ont plus de temps dans la journée ».

Malick Diop Sambou importe et assure la maintenance d'appareils électroménagers. Il se dit pénalisé par l'arrêt de la fourniture de l'internet mobile durant 10 heures de la journée. « Ce n'est pas une bonne mesure. Les coupures de l'internet nous pénalisent largement parce qu'on a des clients qu'on ne peut pas joindre, il y a des consultations que l'on fait à l'étranger et on a des fournisseurs à l'étranger, et on ne peut pas les joindre. Même dans les régions, parfois tu fais un devis et il faut l'envoyer, c'est un peu difficile ».

Au ministère de l'Éducation nationale, on avance le bien-fondé d'une formule qui a réduit les fraudes en période d'examens scolaires.