Soudan: Les forces armées publient une explication sur l'incident de la fusillade

Khartoum — Les forces armées ont publié mercredi une circulaire de presse sur l'incident dans la fusillade sur le boulevard du Nil, dans laquelle elle confirmait qu'il s'agissait d'une querelle opposant des soldats forces armées et des citoyens, où un soldat appartenant à la brigade de la 'Défense et Services'. étant ivre, a tiré le feu et a tué la citoyenne (Mayada John).

Circulation de la presse

Suite à une querelle entre des soldats des forces armées et des citoyens sur le boulevard du Nil (sous le pont du Nil Bleu, au sud), un membre de la brigade de la Défense et des Services - étant ivre - il a tiré le feu de son arme personnelle et a frappé la femme (Mayada John) à la tête, causant sa mort Immédiatement, un citoyen et un autre soldat ont également été blessé chacun à la jambe.

L'arrestation de l'auteur, le secourt des blessés a été effectués et le corps de la femme décédée a été transféré à la morgue.

Les forces armées confirment que cet incident est isolé et que des mesures juridiques seront prises pour préserver la sécurité et protéger les citoyens.