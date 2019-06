Afrique: Journée mondiale sans tabac - Les multinationales lorgnent l'Afrique

Ce vendredi 31 mai a lieu la Journée mondiale sans tabac. Chaque année dans le monde, plus de 8 millions de personnes meurent des suites d'une maladie liée au tabagisme : cancer, infarctus, accident vasculaire cérébral, maladies respiratoires, etc. Des ravages qui ont conduit les pays riches à mettre en place des politiques anti-tabac (augmentation du prix des cigarettes, interdiction de la publicité, etc.). Résultat : les multinationales se sont mises de plus en plus à lorgner du côté des pays du Sud, en particulier en Afrique.

L'Afrique deviendrait-elle un eldorado pour les géants du tabac ? Cela y ressemble bien. En Afrique subsaharienne, la consommation de tabac a augmenté de plus de 50% entre 1980 et 2016. La croissance démographique n'est pas la seule explication, la cigarette entre dans les mœurs.

La situation reste bien sûr contrastée selon les pays. En Mauritanie et au Lesotho, environ la moitié des hommes de plus de 15 ans fument, tandis qu'au Sénégal et au Ghana 10% des hommes sont des fumeurs.

Les multinationales du tabac utilisent des armes bien rodées, qui vont du parrainage d'événements sportifs et musicaux, à du lobbying parfois douteux auprès des autorités.

Les jeunes sont une cible privilégiée : vente de cigarettes à l'unité, distribution en boîte de nuit... Plus tôt on commence à fumer, plus solide est l'addiction.

Depuis quelques années, des États comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ont mis en place uneréglementation. Elle s'appuie sur une convention de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui prévoit notamment d'interdire de fumer dans les lieux publics et de bannir la publicité sur le tabac. Mais la bataille est loin d'être gagnée.

Or la santé des populations est en jeu. L'impact est aussi économique. Les pathologies sont lourdes, les décès prématurés et le tabagisme aggravent la pauvreté. Les familles démunies consacrent parfois une part importante de leurs ressources à l'achat de cigarettes.