Maroc/Tunisie: Ligue des Champions - Le Wydad demande à la CAF de délocaliser la finale retour

Le Wydad Casablanca a demandé officiellement à la Confédération Africaine de Football de changer le stade qui abritera la finale retour de la Ligue des Champions africaine 2018-2019. Cette rencontre aura lieu au stade de Rades ce vendredi soir et opposera l'Espérance Sportive de Tunis au Wydad. La formation marocaine justifie sa demande par les défaillances constatées dans certaines tribunes du stade de Rades et qui présenteraient un danger pour les supporters.

« Les nouvelles, accessibles et vérifiables, en provenance du stade hôte, ne sont pas rassurantes. Il est fait état de gradins et de parties du stade qui ne seraient pas aux normes, et ne peuvent, en aucun cas, recevoir des supporters. Si ces informations s'avéraient vraies, le WAC demande officiellement, dès maintenant, le changement de stade, car il ne peut permettre la mise en danger des supporters de football, des deux côtés, marocain comme tunisien », a écrit le Wydad.

Mais selon les informations venues de la Tunisie, les gradins du stade olympique de Radès sont prêts à accueillir le nombre convenu de supporters à l'occasion de la finale retour de la Ligue des champions d'Afrique. Dans une déclaration mardi à la TAP, le directeur général de la cité nationale sportive, Tarek Farjaoui, a fait savoir que les photos relayées ces dernières heures via certains médias ont lancé une frayeur infondée sans aucune véracité, expliquant que les gradins du stade répondent aux normes de sécurité en vigueur et ce malgré la nécessité d'assujettir les colonnes de liaisons à des travaux de maintenance.

« Le stade de Radès a été exploité pendant une vingtaine d'année et il est désormais temps de procéder à des travaux de maintenance générale pour éviter que les erreurs commises au niveau du stade d'El Menzah ne se reproduisent à Radès », a-t-il fait remarquer.

Le directeur a rassuré que le stade de Radès ne présente pas de danger pour les supporters et qu'il peut accueillir 60 mille supporters ce vendredi lors de la finale retour de la Ligue des Champions entre l'EST et le WAC.