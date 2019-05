Soudan: Les employés de BCS et d'autres banques poursuivent la grève

Khartoum — Plusieurs employés de la Banque Centrale de Soudan (BCS) et de certaines banques ont poursuit la grève à laquelle ont appelé les forces de la Déclaration de Liberté et de changement pour mardi et mercredi, affirmant leur plein appui à la grève pour atteindre les objectifs de la révolution du 19 décembre à savoir le transfert du pouvoir aux civils.

Lors des protestations organisées ce mercredi devant les locaux de la BCS par les fonctionnaires de la BCS et d'autres banques contre les violations encontre de certains fonctionnaires de la banque hier mardi, Mohamad Esmat Yahya de la Banque centrale de Soudan a déclaré à la SUNA a affirmé leur confiance aux officiers et soldats des forces armées et celles-ci régulières.

Il a appelé le conseil militaire de transition à transmettre le pouvoir aux civils et que la grève est l'une des moyens pour la mise en œuvre les demandes des révolutionnaires.