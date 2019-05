Burkina Faso: Lutte contre la rougeole

Une grosse épidémie de rougeole a secoué le Burkina Faso en 2018. Ceci amena les autorités sanitaires du pays et ses partenaires à se demander, entre autres, si les vaccinations faites contre cette maladie étaient efficaces, en dépit de l'administration d'une 2e dose du Vaccin anti-rougeole (VAR) aux enfants âgés de 18 mois à 2 ans.

Pour contribuer à une réponse à cette question en se basant sur l'évidence, nous avons analysé les données de rougeole déclarée au cas par cas que les Etats membres transmettent chaque semaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), après extraction de celles du Burkina Faso. Nous avons rétrospectivement comparé deux groupes d'enfants âgés de 2 à 9 ans révolus, l'un atteint de rougeole confirmée par le laboratoire (IgM rougeole positif), l'autre indemne de la maladie (IgM rougeole négatif). Dans chacun des 2 groupes, l'on a recherché les antécédents vaccinaux et compté ceux qui ont reçu 2 doses du vaccin anti-rougeole et ceux qui n'ont pas du tout reçu le vaccin.

Il s'agit d'une étude cas-témoins car l'on part du statut de malade de la rougeole (Cas) ou non (Témoins) pour chercher dans une association significative un facteur de risque qui, ici, est le statut vaccinal. Nous avons retenu 1 témoin par cas. Le logiciel EPI infos, des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC d'Atlanta), a été utilisé pour l'analyse des données. Exprimée en pourcentage, l'efficacité vaccinale est mesurée par la formule 1- le rapport des côtes (OR en anglais) [i].

Les tableaux suivants montrent les résultats obtenus, et finalement des recommandations qui aideront à lutter contre cette maladie sont faites aux autorités sanitaires et autres forces contribuant à prévenir la rougeole.

Résultats

L'efficacité du vaccin administré contre la rougeole au cours des 3 années qui précèdent l'épidémie de 2018, est de 95% chez les enfants de 2 à 9 ans. Les tableaux en fin de texte en donnent quelques détails statistiques.

Interprétation

De 2015 à 2017 au Burkina Faso, l'administration de deux doses du vaccin contre la Rougeole aux enfants avant l'âge de 2 ans a permis d'éviter la survenue de plus de 95 % des cas de cette maladie. Ce niveau d'efficacité vaccinale du VAR est excellent, comparé aux standards internationalement requis.

Commentaires

Ce travail apporte la réponse à la question que se posaient le ministère de la Santé du Burkina Faso et ses partenaires quant à la cause de la grosse épidémie de rougeole survenue en 2018. Il fournit en effet l'évidence que cette épidémie n'est pas attribuable à une inefficacité du vaccin et de la vaccination utilisés contre la rougeole. C'est parmi les facteurs qui induisent l'accumulation d'enfants non vaccinés en grand nombre au fil des ans qu'il faut chercher la cause de l'épidémie. Moins de 100 % des enfants qui devraient se présenter pour la 1re dose puis la 2e dose de vaccin, se présentent effectivement pour l'administration de ces soins préventifs. Au bout de plusieurs années, le nombre de ces enfants très à risque de faire la rougeole augmente, et « la moindre étincelle dans ce tas de foin sec provoque un brasier ». Autrement dit, le moindre cas de rougeole survenant dans cette masse de personnes non vaccinées contamine bien d'autres, provoquant donc une épidémie dont l'ampleur sera proportionnelle au nombre de personnes susceptibles et à la qualité de la riposte de santé publique.

Dans le contexte burkinabè, parmi les causes de non vaccination des enfants, il y a :

l'ignorance et la pauvreté des parents ;

les corvées diverses et pénibles auxquelles sont soumises les femmes, généralement, ce sont celles qui doivent faire vacciner les enfants ;

la mauvaise couverture sanitaire du pays. Beaucoup d'obstacles à l'accès à des soins de santé de bonne qualité sont encore invaincus ;

les troubles socio-politiques (mutineries, coups d'Etat, insécurité et terrorisme, grèves dont celles des agents de santé).

Recommandations

Cette excellente performance du système de santé burkinabè en matière de vaccination contre la rougeole commande que soient félicités tous les agents de santé contribuant aux vaccinations à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, les parents des enfants dont surtout leurs mamans qui ont bien voulu amener les petits pour la vaccination, sans oublier les partenaires (UNICEF, OMS, Croix rouge américaine, Fondation Bill et Melinda Gates, Agences de Coopération bilatérale, etc.) qui ont soutenu et soutiennent encore les vaccinations de l'enfance au Burkina-Faso.

Il faudrait mettre l'accent sur la réduction du nombre d'enfants non vaccinés contre la rougeole, surtout dans les zones rurales, celles-ci étant plus fréquemment touchées que le milieu urbain. Une attention particulière devrait être accordée aux enfants des migrants (déplacés internes du Burkina Faso et réfugiés provenant de pays voisins) fuyant l'insécurité qui prévaut dans leurs résidences de départ. A cet effet, des enquêtes sur le terrain devraient être menées pour mesurer la couverture vaccinale, préciser les causes de non vaccination, sensibiliser les parents (actuels et futurs) et sensibiliser les enseignants pour inciter davantage à la vaccination, améliorer le système de santé et promouvoir le dialogue social et politique en vue d'une meilleure gouvernance pro-santé.

Une campagne nationale de vaccination de masse contre la rougeole est indiquée tous les 4 ou 5 ans en début de saison sèche (octobre-novembre), en faveur des enfants de 9 mois à 5 ou 9 ans : la population cible étant choisie en fonction du profil épidémiologique des cas. De telles campagnes pourraient être conjointes entre pays voisins, transfrontaliers au besoin, conformément au protocole de coopération sanitaire entre pays de l'Afrique de l'Ouest pour la surveillance épidémiologique, les vaccinations et contre les épidémies.

Chaque rentrée scolaire est une opportunité de vacciner les nouveaux inscrits non vaccinés des écoles maternelles et primaires.

L'élimination de la rougeole est au bout de ces efforts conjoints et soutenus !