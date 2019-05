Tunisie: Caïd Essebsi participe les 30 et 31 mai à la Mecque, au sommet islamique de l'OCI et un sommet arabe extraordinaire

Tunis — Le président de la République Béji Caïd Essebsi participe les 30 et 31 mai, au sommet extraordinaire arabe et au 14e Sommet islamique de l l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI). Les deux évènements auront lieu à la Mecque en Arabie Saoudite, à l'invitation du roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.

A l'ordre du jour du sommet arabe extraordinaire figure, notamment, l'examen de l'actualité politique et sécuritaire dans la région arabe et ses répercussions sur la paix et la sécurité régionale et internationale. Il s'agit, principalement, des graves développements dans la région du Golfe.

Les récentes agressions visant des bateaux de commerce émiratis au large de l'Emirat de Fujaïrah seront également abordées, selon un communiqué de la présidence de la République.

Au programme, figure, aussi les attaques perpétrées par des milices houthis dans deux installations pétrolières saoudiennes.

Compte tenu de son caractère extraordinaire, le sommet arabe ne sera pas précédé de réunions préliminaires au niveau des experts ni au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères. Toutefois, un sommet extraordinaire des pays du Golfe est programmé avant la tenue du sommet arabe.

Caïd Essebsi prononcera une allocution à l'occasion dans la mesure où la Tunisie a présidé le 31 mars 2019 le 30e sommet arabe.

Le mot du président de la République comportera la position de la Tunisie sur les principales questions arabes de l'heure, selon la même source.

Le sommet ordinaire de l'OCI placé sous le signe " sommet de la Mecque: main dans la main vers l'avenir" se focalisera sur l'adoption d'une position unifiée envers diverses questions qui concernent le monde musulman. Il se tiendra le 31 mai à la Mecque, sous la présidence du roi saoudien (après passation de la présidence du Sommet islamique ordinaire de la République de Turquie au Royaume d'Arabie Saoudite).

Un communiqué et une déclaration (Déclaration de la Mecque) seront émis du sommet en plus d'une série de mesures détaillées en rapport avec diverses questions comme la cause palestinienne et les crises en Libye, au Yémen, et en Syrie.

La montée de l'islamophobie, la réforme de l'OCI et le programme décennal de l'organisation sont inscrits à l'ordre du jour du 14e sommet islamique de l'organisation.

Par ailleurs, Caïd Essebsi prononcera un discours au nom du Groupe arabe de l'OCI (l'organisation en compte deux autres groupes, un asiatique et un africain) et un autre au nom de la Tunisie.

A noter que les deux sommets arabe et islamique, ainsi que celui des pays du Golfe prévu le 30 mai, se tiennent au moment où la région arabe connait de graves développements à savoir la sécurité de la Libye et la dégradation de la situation dans les territoires occupées face une baisse d'intérêt de la communauté internationale pour la reprise des négociations, sans oublier la recrudescence des tensions en raison de l'escalade des Etats-Unis d'Amérique contre l'Iran et qui a eu comme conséquence le renforcement de la présence militaire américaine dans la région.