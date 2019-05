Ile Maurice: Agressions sur mineurs - Les cas se multiplient

Les semaines se suivent et se ressemblent. Depuis lundi 27 mai, plusieurs cas de violence sur des mineurs ont été rapportés à la police. Parmi, trois victimes ont dû être hospitalisées. Deux cas ont été référés au ministère de l'Éducation car les faits se sont déroulés dans l'enceinte de l'école. Retour sur ces affaires qui ne cessent de défrayer la chronique.

Agressée par le responsable de l'école

Lundi 27 mai, une fillette de six ans, qui est en Grade 1 dans une école des faubourgs de la capitale, allègue avoir été agressée par le responsable de l'établissement scolaire. Aux policiers, elle a raconté avoir été giflée par ce dernier. Et lorsqu'elle a commencé à pleurer, il l'aurait réprimandée de nouveau. Une déposition a été faite au poste de police de Trou-Fanfaron. Sollicitée, la direction de l'école a fait savoir que le maître d'école n'est pas au pays actuellement.

Souffre-douleur de ses camarades

Direction Rivière-des-Anguilles. Depuis le début de l'année, un garçon de 10 ans est le souffre-douleur de ses camarades. Ce qu'ils lui reprochent ? Il est plus doué que les autres au football et c'est ainsi qu'après chaque match, il est pris à partie. Dans sa plainte, le père de l'enfant affirme que la direction de l'école est au courant de la situation mais que rien n'a été fait jusqu'à présent. La dernière agression en date, qui remonte à lundi, a été plus virulente que les précédentes. Tant et si bien que le garçonnet a dû être hospitalisé. Une déposition a été faite au poste de police de la localité.

Étranglé par son ami

Lundi toujours, un garçon de 11 ans a affirmé que son ami aurait essayé de l'étrangler. Les faits se seraient produits dans l'enceinte de l'école qu'il fréquente, sise dans la capitale Le père de l'enfant fustige l'administration de l'établissement pour son inaction. «Ce n'est pas la première fois que mon fils est agressé par cet élève. Mon fils a été roué de coups puis ce garçon a essayé de l'étrangler», dénonce-t-il. Contactée, la cellule de communication du ministère de l'Éducation explique que la Zone Directorate s'est chargée de cette affaire. Une enquête a été ouverte.

Agressée sexuellement par un boutiquier

À Poste-de-Flacq, une fille de 13 ans soutient avoir été agressée sexuellement à plusieurs reprises depuis l'année dernière. La jeune fille raconte qu'une fois, elle attendait le bus pour aller à l'école lorsqu'un boutiquier l'aurait appelée. Une fois à l'intérieur du commerce, ce dernier lui aurait remis Rs 50 avant de commettre des attouchements sur elle en tenant des propos obscènes. Par la suite, l'homme aurait récidivé, toujours dans l'enceinte de son commerce. Elle a fait une déposition en présence de sa mère et d'un officier de la Child Supporting Unit. L'agresser a été arrêté et sera traduit devant la cour aujourd'hui.

Agressée au cutter par un homme

Par ailleurs, une collégienne de 17 ans a, elle, été agressée, lundi à sa sortie de l'école par un homme âgé. Elle rentrait chez elle à Mahébourg, lorsque son agresseur lui a asséné un coup de cutter au visage. Blessée, elle a reçu des soins à l'hôpital de Souillac. Elle ignore la raison de son agression. Une plainte a été enregistrée au poste de police de Rivière-des-Anguilles.

Fillette agressée à l'école : une enquête est cours

L'agression d'une fille de 9 ans par deux camarades de classe à l'école de Pointe-aux-Sables, la semaine dernière, n'est pas prise à la légère au ministère de l'Éducation. Une enquête a été initiée. À ce stade, aucun transfert n'est cependant envisagé.

Les parents des deux filles concernées ont été convoquées et un encadrement psychologique a été proposé à la victime, laisse-t-on entendre au ministère. D'ajouter que les parents ont expliqué regretter amèrement les actes de leurs enfants. «Nous faisons maintenant un contrôle vigoureux pour veiller à ce que ce problème ne se répète pas à la sortie de l'école», explique-t-on.

C'est vendredi après-midi que la fillette de 9 ans, qui est actuellement en grade 4, a été violentée par ses deux camarades de classe, au sein de l'établissement scolaire. Les deux filles l'auraient jetée à terre, avant de lui marcher dessus, sans raison aucune. «Zot finn met li enn lak, apré kan li finn tonbé, zot finn pil lor li... lor so vant, lor so latet», lâche la grand-mère de la victime, non sans colère.