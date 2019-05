Congo-Kinshasa: Santé publique - Une campagne de vaccination contre le choléra se déroule dans le Nord-Kivu

La maladie est devenue presqu'une endémie dans certaines provinces du pays. Pour protéger la population, le ministère de la Santé, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) grâce au financement de l'Alliance du vaccin (Gavi) organise une vaste opération de vaccination qui prendra fin le 1er juin.

835 183 personnes vivant dans les zones de santé de Binza, Goma, Kayina, Karisimbi, Kibirizi, Kirotshe et Rutshuru sont ciblées par l'opération qui leur administrera la première des deux doses de vaccin anticholérique oral (OCV). Après la mise en œuvre réussie, une campagne pour administrer la seconde dose aura lieu prochainement pour fournir ainsi une protection immunitaire complète contre le choléra.

"Le choléra est une maladie évitable. Vacciner les personnes à risque dans les zones de santé les plus exposées du Nord-Kivu pour qu'elles ne contractent pas le choléra constitue une contribution et des efforts considérables pour protéger des centaines de milliers de personnes contre cette maladie en vue d'augmenter le niveau d'immunité de la population," a déclaré le Dr Deo Nshimirimana, représentant ad intérim de l'OMS en République démocratique du Congo (RDC). "L'OMS travaille étroitement avec les autorités nationales et provinciales du Nord-Kivu ainsi que tous les partenaires pour s'assurer que les personnes ciblées dans ces zones de santé seront toutes vaccinées", a-t-il ajouté.

Le directeur exécutif de Gavi, le Dr Seth Berkley a, de son côté, reconnu que la RDC est confrontée à une combinaison sans précédent d'épidémies meurtrières. Alors que l'épidémie de la maladie à virus Ébola continue de causer une misère indescriptible à l'est, les épidémies de rougeole et de choléra font également des milliers de victimes dans tout le pays. C'est pourquoi, a-t-il laissé entendre, leur riposte est intensifiée par le biais de cette campagne de vaccination anticholérique, de la vaccination antirougeoleuse en cours dans les zones de santé touchées par l'épidémie de rougeole, ainsi que de leur soutien continu à la vaccination anti-Ébola en RDC et dans les pays voisins. "Nous ne pouvons permettre que ces souffrances inutiles se poursuivent", a-t-il assuré.

A titre de rappel, depuis janvier dernier, plus de dix mille cas de choléra ont été signalés dans le pays, entraînant plus de deux cent quarante décès. En outre, plus de quatre-vingt mille cas présumés de rougeole ont entraîné plus de mille quatre cents décès depuis le début de l'année tandis qu'un cas de poliovirus de type 2 en circulation a été signalé dans la province du Kasaï plus tôt ce mois-ci.