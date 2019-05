Congo-Kinshasa: IFASIC - Célébration du 46ème anniversaire de cette prestigieuse institution

L'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication a célébrée, le mardi 27 mai dernier dans son enceinte, son 46ème anniversaire depuis sa création. 28 mai 1973-28 mai 2019, jour pour jour, l'IFASIC, autrefois ISTI a totalisé 46 ans. A sa fondation, elle portait le nom de l'Institut des Sciences et techniques de l'Information (ISTI). Cette alma mater a produit plus de 8000 diplômés répandus à travers le pays, se retrouvant dans toutes les grandes institutions nationales notamment, les deux chambres du Parlement, le Cabinet de la Présidence de la République, les médias internationaux et tant d'autres...

C'est ce qu'a déclaré en ce jour grandiose, le Recteur de cet Institut, le Professeur Rigobert Munkeni Lapess qui a ensuite fait savoir aux différents participants que l'image de l'Ifasic a toujours été axée sur les valeurs humaines avec de bons étudiants, respectant les autorités et les valeurs morales avec des produits honnêtes, sincères et responsables.

Il renchérit en disant que la formation qui est dispensée à l'IFASIC est la meilleure de toutes les universités où l'on trouve la faculté de communication.

Cette Alma mater s'est assignée une double mission, à savoir : former des cadres de conception dans les domaines les plus divers de la vie nationale et organiser la recherche scientifique fondamentale et appliquée, orientée vers la solution des problèmes spécifiques de la RDC.

En somme, les études à l'Ifasic sont organisées à trois niveaux notamment, le premier cycle de graduat en trois ans, pour des études en Sciences de l'Information et de la Communication. Ensuite, le deuxième cycle de la licence pour deux ans, organisé en deux facultés : celle des Sciences de l'Information et celle des Sciences de la Communication. Ils sont divisés en quatre départements. La Faculté des Sciences de l'Information, comprenant le département du Journalisme et de l'édition multimédia ainsi que celle des Sciences de la Communication avec la Communication des organisations et la Communication Sociale. Il y a, enfin, le troisième cycle qui comprend deux épreuves dont la première conduit au Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), avec une durée minimal de deux ans et la deuxième conduit au doctorat.

La fête a continué dans une joie immense avec les invités et toute l'équipe administrative.