Maroc: La tendance haussière des chaînes du pôle public se confirme à l'issue de la 2ème semaine du mois de Ramadan

Parmi les 1200 chaînes satellitaires qui s'offrent aux téléspectateurs marocains, les chaînes du pôle public sont encore en tête des audiences, leurs programmes ont été largement sacrés premier choix des téléspectateurs marocains à l'issue de la deuxième semaine de Ramadan.

En effet, selon les derniers résultats d'audience publiés par Marocmétrie, les chaînes du pôle public se sont accaparées plus de 84% de l'audimat lors du prime time grâce à la complémentarité des productions nationales présentées par les différentes chaînes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et la deuxième chaîne (2M). Dans ce cadre, les audiences d'Al Aoula s'inscrivent dans une tendance haussière durant les deux premières semaines de Ramadan avec +5 parts d'audience gagnées pendant le f'tour.

Elle maintient une solide base de téléspectateurs tout au long des programmes du f'tour. En effet, la fiction représente le fer de lance d'Al Aoula en prime. Les téléfilms, films cinéma et séries ramadanesques ont réalisé des performances exceptionnelles pendant ce mois sacré. Ainsi, le deuxième épisode de la série patrimoniale «Bent bab allah» a enregistré 4,2 millions de téléspectateurs et 37% de parts d'audience, tandis que la deuxième saison de la série «Rdat al walida» a enregistré, lors du weekend de la 2ème semaine, 4,3 millions de téléspectateurs (30,8%PdA).

Il importe de rappeler que le Digital représente un catalyseur de performances des chaînes du pôle public à travers une présence structurée dans les différentes plateformes. A cet égard, l'application SNRT LIVE, qui a remporté le trophée d'or de l'innovation digitale de l'année 2018 (African Digital Summit) a enregistré un total de 2,2 millions de téléchargements et 2 millions de nouvelles visites en deux semaines.

A travers la diffusion sur les réseaux sociaux du contenu dérivé des programmes 100% exclusif et engageant, la chaîne YouTube spécifique aux programmes Ramadan d'Al Aoula, dédiée au replay/catch up des programmes, regroupe une communauté de plus d'un million d'abonnés en générant +31 millions de nouvelles vues en deux semaines.

Cette progression est due à la complémentarité de la TV linéaire et non linéaire. Dans cette optique, la TV de rattrapage (vidéo à la demande) a permis à la série Rdat al walida 2 d'occuper plusieurs fois la 1ère place des tendances YouTube et a cumulé 10 millions de vues à ce jour, sur la télévision traditionnelle. Cette série poursuit également sa montée et augmente sa part d'audience de +10 parts et +1,6 million de téléspectateurs depuis le premier jour. Elle a pu atteindre, le week-end de la 2ème semaine de Ramadan, un pic de 4,3 millions de téléspectateurs (30,8%PdA).

Il va sans dire que les mini-séries humoristiques ont la cote sur Al Aoula. En effet, «Allal W Kamelia» reste le programme le plus visionné pendant le f'tour avec 4,7 millions de téléspectateurs, en plus de Nhar Mebrouk avec 4 millions de téléspectateurs et dont le succès se confirme sur YouTube (6 millions de vues à ce jour).

Ces performances illustrent une offre télévisuelle qui se distingue par sa diversité et sa qualité et qui traduit l'engagement des chaînes publiques à satisfaire les attentes du public marocain en présentant une programmation de choix composée de fictions, séries comiques, divertissement, émissions spirituelles et de proximité, à même de répondre aux goûts de l'ensemble de la population.