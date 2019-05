Congo-Kinshasa: Funérailles d'Etienne Tshisekedi Wa Mulumba - Emmanuel Macron et Charles Michel parmi les invités !

Après le rapatriement du corps inanimé de l'Illustre disparu ce jeudi 30 mai 2019, les funérailles du Sphinx de Limete, le Docteur Etienne Tshisekedi Wa Mulumba débutent officiellement ce vendredi 31 mai 2019 et se clôtureront le samedi 1er juin 2019. Le programme tel qu'établi prévoit une série d'activités au stade de martyrs du vendredi à samedi notamment, une messe de requiem qui sera célébrée par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo Besungu. Parmi les invités d'outre mer, il sied de citer le Président Français Emmanuel Macron ; le Premier Ministre belge, Charles Michel ainsi que plus de six Chef d'Etat.

Décédé depuis le 17 février 2017, après deux ans d'attente, enfin la dépouille mortelle du Sphinx de Limete, appelé affectueusement « Ya Tshitshi » par ses partisans, regagne Kinshasa et la République démocratique du Congo. Le Comité mis en place pour organiser ses obsèques confirme l'information selon laquelle la République démocratique du Congo a officiellement invité le Président Français Emmanuel Macron et le Premier Ministre Belge, Charles Michel à ces funérailles du Père biologique et politique de l'actuel Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Coordonnateur général du comité d'organisation des obsèques, Lucien Lundula a déclaré dernièrement à l'AFP, en relayant les propos de l'ancien opposant Vital Kamerhe, qu'il ne s'agit pas en réalité des obsèques mais plus tôt de la commémoration et la célébration de la victoire de la démocratie ainsi que l'accomplissement du rêve d'Etienne Tshisekedi, incarné désormais par l'avènement de son fils au sommet de l'Etat.

Il sied de signaler que le Président rwandais Paul Kagame a confirmé sa présence à ce deuil, d'ailleurs les services de communication et de la presse de la présidence de la République ont indiqué que l'équipe de Paul Kagame séjourne déjà à Kinshasa. C'est aussi le cas des Présidents Dénis Sassou-Nguesso de la République du Congo, Joâo Lourenço de l'Angola, Edgar Lungu de la Zambie, Faure Gnassingbé du Togo ainsi que le Chef de l'Etat Guinée Alpha Condé.

Le corps inanimé de l'ancien Premier ministre, le père de la démocratie pour certains, Docteur Etienne Tshisekedi Wa Mulumba sera exposé au stade de martyrs de la Pentecôte, du vendredi 31 mai au samedi 1er juin 2019. Il faut dire qu'il s'agit d'un deuil important et toute la base de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), la formation politique dite mère de l'opposition, sera au rendez-vous, pour rendre les derniers hommages à leur Sphinx d'heureuse mémoire.