Cote d'Ivoire: Crise de l'agrobusiness - Les souscripteurs notent des avancées et remercient le Chef de l'Etat

Lors de son assemblée générale qui s'est tenue le 25 mai 2019, à Cocody, le groupement des souscripteurs de l'agrobusiness a relevé de nombreux indices encourageants, dont l'implication du Président de la République Alassane Ouattara.

Près de trois ans après le déclenchement de la crise dite de l'agrobusiness' (fin 2016), et après une longue accalmie observée, «les lignes bougent dans ce dossier et fondent l'espoir d'un futur règlement consensuel et inclusif». C'est le message rassurant que Christopher Rebeiz, le président du groupement des souscripteurs de l'agrobusiness (Gsa), a délivré à son auditoire.

C'était le samedi 25 mai, lors de l'Assemblée générale de ce groupement qui a eu lieu à Cocody. La nouvelle a été accueillie dans la ferveur par les nombreux souscripteurs, adhérents du Gsa. La rencontre était placée sous le signe de la discipline, du respect mais surtout de «la reconnaissance aux actions entreprises par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, pour redonner le sourire aux souscripteurs».

Pour eux, de nombreux signes indiquent un dénouement heureux et imminent de cette crise. «Les promoteurs incarcérés dans le cadre de cette affaire ont été libérés. Charles Gomis, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, a assuré que le président Alassane Ouattara a donné des instructions pour un dénouement heureux de cette crise», a déclaré Christopher Rebeiz.

Selon lui, des émissaires de Christophe Yapi, l'un des plus grands promoteurs de l'agrobusiness, sous le coup d'un mandat d'arrêt, auraient été récemment reçus par le cabinet du ministre ivoirien de la Défense. «La question de la levée de ce mandat d'arrêt serait en bonne voie», a-t-il ajouté. Il a plaidé pour la poursuite de ce processus «afin que les souscripteurs rentrent en possession de leurs investissements».

Pour lui, avec la politique sociale prônée actuellement par le Président de la République, l'environnement n'a jamais été aussi favorable pour espérer. «Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'adresser solennellement et officiellement nos sincères remerciements au Père de la nation, Papa Ado», a-t-il conclu.

Confiant que le dénouement de ce long feuilleton n'est plus qu'une question de jours, il a demandé aux membres du Gsa de s'enrôler afin de constituer une base de données fiable, crédible en vue de faciliter la mise en œuvre de la solution qui sera adoptée. Le Gsa est un groupement apolitique fort de plus de 1 000 membres. Il a vu le jour en avril 2017 au cœur de la crise de l'agrobusiness. Il a pour but de défendre et protéger les droits et intérêts des membres souscripteurs.