Cote d'Ivoire: Korhogo/Ramadan 2019 - Alassane Ouattara et Gon Coulibaly aux côtés des musulmans

La caravane Solidarité conduite par le conseiller technique du Président de la République était dans la cité du Poro pour des dons et des prières pour la cohésion sociale.

Après plusieurs villes et communes du pays, la caravane Solidarité Ramadan Ado-Agc 2019 est arrivée à Korhogo, le chef-lieu de la région du Poro. Au nom du Président Alassane Ouattara et du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, Lacina Ouattara dit Lass Pr, conseiller technique à la Présidence de la République, a distribué des kits alimentaires et des non vivres en vue de soutenir les musulmans en cette période de pénitence et de prière.

Lacina Ouattara et son équipe ont sillonné plusieurs localités et structures : mosquées, villages de la commune, associations caritatives, centres de santé, Maison d'arrêt et de correction de Korhogo, etc. Partout, la caravane a semé la joie.

A chaque étape, il y a eu un temps d'échanges entre les hôtes et les visiteurs. Lacina Ouattara est accompagné de conseillers qui sont des porte-paroles auprès des communautés pour transmettre le message du Chef de l'Etat et du Premier ministre.

Un message de solidarité et de partage à l'occasion du mois saint, qui invite à la cohésion et au soutien à l'endroit des plus vulnérables.

Les bénéficiaires ont prié pour leurs bienfaiteurs sur lesquels ils n'ont pas tari d'éloges.

Quand vient l'heure de la rupture, le cortège cible une mosquée pour rompre le jeûne et faire la prière du Maghrib (à la tombée de la nuit). Mais bien avant, tous les convives reçoivent des kits alimentaires, ce qui crée une ambiance festive lors de la rupture du jeûne. Des prières pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et, singulièrement, pour une paix durable à Béoumi ont été dites par les 100 imams de la ville de Korhogo.

Ce sont plus de 10 000 kits alimentaires, 2000 sacs de riz, 2000 sacs de sucre et des enveloppes qui ont été distribués.