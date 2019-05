Cote d'Ivoire: Yopougon - MTN-Ci annonce la construction d'un centre de formation à insertion rapide pour jeunes désœuvrés

Dans le cadre des 21 jours d'actions citoyennes qui auront lieu du 1er au 21 juin 2019, Mtn-Ci veut construire un Centre d'apprentissage et de formation à insertion rapide (3 à 6 mois).

Cet établissement baptisé Centre « Se Agnon » (avenir meilleur en langue locale) permettra aux jeunes désœuvrés (déscolarisés ou non) de s'insérer rapidement dans la vie socio-professionnelle.

L'information a été donnée par Bakayoko Naminsita, sous-directrice chargée des relations publiques et extérieures, le lundi 27 mai 2019, à l'occasion d'une visite effectuée sur le site de l'ouvrage, à Yopougon (Km 17). « Il s'agit d'un bâtiment de trois salles de classe, à savoir une salle de Coworking (pour les travaux en atelier), un bureau et une bibliothèque pour les jeunes (scolarisés ou non) de 15 à 35 ans, qui sera construit dans les locaux de "la maison Carrée" appartenant aux scouts de Côte d'Ivoire, contiguë à l'église catholique Saint Bernard », explique-t-elle.

Avant d'ajouter qu'en plus de ce projet principal des « Y'ello care days 2019 », il y aura d'autres projets secondaires comme « Stop à la drogue et l'alcool » dont l'objectif est de susciter chez les jeunes et les adolescents un changement qualitatif et durable de comportement face à l'alcool et aux drogues. Le thème de ce projet est « Créer un avenir pour nos jeunes » et « Mtn global day » qui aura lieu uniquement le 20 juin sur la toxicomanie et l'alcool, une thématique qui constitue une priorité pour le gouvernement.

Ces 21 jours seront meublés par des travaux de construction du centre par les agents de la société de téléphonie mobile ; l'animation de sessions de formation à l'entrepreneuriat ; l'animation de sessions de formation à la recherche d'emploi et estime de soi ; l'animation d'une session d'alphabétisation numérique.

Depuis 2006, le groupe, dans ses 22 opérations (Europe, Afrique, Moyen Orient), exécute un programme de bénévolat dénommé « 21 Y'ello care days » ou « 21 jours d'actions citoyennes ». C'est un programme annuel où tous les agents du groupe quittent un peu leurs bureaux feutrés pour s'adonner à des actions sociales au profit de la communauté.

C'est un programme qui met en compétition les 22 opérations du groupe et la meilleure remporte un prix de 100 000 dollars US mis en jeu par le président directeur général dudit groupe. En 2016, la Côte d'Ivoire a remporté ce prix avec son projet « Sauvons Epp Marchoux (au centre de léproserie de Bingerville) ». Le lancement officiel de l'édition 2019 aura lieu le 1er juin 2019.