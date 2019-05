Congo-Kinshasa: Les ressortissants du Maniema exigent la délivrance du passeport de Salomon KALONDA

Véritablement, nul n'entend voir la décrispation rester sélective dès lors que le sang de milliers des congolais a coulé pour la cause de la démocratisation de l'espace politique et, surtout, pour l'alternance au sommet de l'Etat. Salomon Kalonda Idi est malheureusement privé de son passeport alors qu'il avait quitté le pays, il y a trois ans, avec son patron, Moïse Katumbi, qui vient de signer avec succès son retour au bercail, selon l'esprit de l'Accord de la Saint Sylvestre qui recommande la décrispation politique sans discrimination à tous les opposants au régime Kabila.

Les originaires de la Province du Maniema, toutes tendances confondues, vivant à Kinshasa, ont appris avec indignation, par la voie des ondes, la confiscation du passeport "de notre digne fils et frère Salomon KALONDA IDI, acteur politique, par les autorités congolaises, l'empêchant de regagner le pays de ses ancêtres et prolongeant ainsi son exil forcé, orchestré par le régime précédent". C'est ce qu'ils ont laissé entendre à travers une déclaration rendue public le mercredi 29 mai 2019.

Face à cela, ils disent catégoriquement NON à la décrispation politique sélective et exigent par la même occasion, la délivrance, sans condition, du passeport au sujet concerné, dont la présence au pays est activement attendue.

A en croire les sympathisants du Parti National pour la Démocratie et le Développement, son Président national est victime d'une cabale politique à Kinshasa. Pendant que Moïse Katumbi, Francis Kalombo et les autres jouissent de la décrispation, Salomon Kalonda Idi se trouve encore et toujours dans une situation qui le met dans l'impossibilité de rentrer librement dans son pays, la RDC. Pour cause, le processus de renouvellement de son nouveau passeport a été bloqué à Bruxelles où il a amorcé les démarches comme tout Congolais qui a le droit d'avoir sa pièce d'identité en bonne et due forme, conformément à la Constitution de la République.

Les ressortissants de la Province du Maniema dénoncent et condamnent avec la dernière énergie, ces anciennes méthodes et pratiques qu'ils qualifient de « deux poids deux mesures », d'injustice caractérisée, qui étouffent la démocratie et l'Etat de droit, non favorable à la cohésion et la réconciliation nationales, tant prônées par le Président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait inscrit, sans ambages, dans son programme de 100 jours, dans le cadre de la décrispation politique notamment, le retour au pays de tous les exilés politiques.

Ils sollicitent, par conséquent, l'implication du Président de la République en vue de faciliter la délivrance de ce passeport, "droit que notre Constitution reconnaît à tout congolais, gage de paix sociale, signe d'émergence de l'Etat de droit et des valeurs démocratiques". Ce, tout en déplorant l'instrumentalisation des services de l'Ambassade congolaise en Belgique pour bloquer le processus de renouvellement du nouveau passeport à Salomon Idi Kalonda.