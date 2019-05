Tunisie: Gaïd Salah - Les forces armées algériennes appelées à maintenir la disponibilité opérationnelle à "son plus haut niveau"

Alger — Le Général Ahmed Gaïd Salah vice-ministre de la Défense et chef d'Etat-major de l'armée algérienne a appelé, jeudi les forces armées à maintenir la disponibilité opérationnelle à son "plus haut niveau" à s'adapter "constamment" aux développements de la situation géopolitique et à la complexité des enjeux de la sous-région.

"Nous œuvrons toujours à maintenir la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau et à mener une parfaite préparation et instruction de nos Forces armées afin qu'elles puissent détenir, en permanence, les capacités à accomplir leurs missions et à s'adapter constamment aux développements de la situation géopolitique et à la complexité des enjeux dans notre sous-région", a dit Gaïd Salah cité par l'APS.

Il a ajouté que ceci "requiert impérativement de veiller au strict respect des programmes de préparation au combat pour les différentes composantes du corps de bataille, à travers l'intensification des exercices tactiques démonstratifs de tirs avec munitions réelles au profit des différentes Forces et Armes", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Pour Gaïd salah, "la préservation de la sécurité de l'Algérie et la consolidation des fondements de sa défense nationale nécessite de vous de tenir en compte la nature des missions assignées au niveau de cette zone".