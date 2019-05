Ile Maurice: Le haut-commissariat britannique - «Même M. Bancoult a participé à nos voyages aux Chagos»

«Ces visites sont organisées depuis 2006 et de nombreux membres de la communauté chagossienne y ont participé, incluant M. Bancoult. Le haut-commissariat britannique invite tous les Chagossiens et leurs descendants à s'inscrire à ces voyages.» Le haut-commissariat britannique n'a pas tardé à répondre à Olivier Bancoult, par voie de communiqué.

Le leader du Groupe réfugiés Chagos avait organisé une conférence de presse, hier, mercredi 29 mai. Il avait demandé de ne pas rentrer dans le piège des Britanniques et de ne pas participer aux visites qu'ils organisent dans l'archipel cette année.

Olivier Bancoult est également revenu sur la proposition de compensation britannique. Cela fera bientôt trois ans que le gouvernement britannique leur a proposé ce «support package», a-t-il fait ressortir. «Ou pé montré nou banann mé zamé zot donn nou banann-la.»

«The UK (United Kingdom) Government remains committed to disbursing support package funds of approximately £40 million over 10 years: work continues to take place in the UK, Mauritius and the Seychelles since the announcement to develop cost-effective programmes which will make the biggest improvement in the life chances of those Chagossians who need it most», rétorquent les Britanniques, dans le communiqué émis ce jour.

Lettre morte

La diplomatie britannique dit avoir tenté à plusieurs reprises d'engager avec Olivier Bancoult la conception d'un package qui puisse atteindre la communauté chagossienne de façon la plus large possible. «This recognises and acknowledges Mr Bancoult's position as President of the Chagossian Refugees Group and as a leader of the Chagossian community in Mauritius, and his in-depth knowledge of the challenges faced by the community, which will be vital in helping to design a package of support that would best help to address some of these needs.»

Mais la dernière invitation, une lettre du haut-commissaire datée d'août 2018, est restée sans réponse. Le haut-commissariat réitère son invitation à Olivier Bancoult afin de concevoir un programme pour les Chagossiens.