Soudan: Daglo s'informe sur les arrangements pour le renforcement de la sécurité et la stabilité

Khartoum — Le Chef-adjoint du Conseil Militaire de Transition (CMT), le Lieutenant-général Mohamad Hamdan Daglo a présidé ce jeudi une réunion rassemblant les dirigeants des forces régulières et de sécurité.

La réunion a examiné la situation sécuritaire dans le pays au cours de la période écoulée et les mesures et arrangements qui seront prises au cours de la période à venir pour renforcer la stabilité et maintenir la sécurité dans le pays.

La réunion a souligné la nécessité d'une coordination et d'une coopération entre tous les services de sécurité afin d'élaborer un plan global de prévention du crime et de lutte contre les phénomènes négatifs, ainsi que de protéger les biens publics et les biens des citoyens, en particulier pendant les vacances de l'Aïd al-Fitr.