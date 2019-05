Ile Maurice: Achat de l'ex-Reef Hotel par Malhotra - Le cabinet seychellois donne son accord

Le Dr Kishan Malhotra peut racheter l'ex-Reef Hotel aux Seychelles. Le Conseil des ministres de l'archipel a donné son feu vert, hier, mercredi 30 mai.

L'établissement passe donc des mains de New Mauritius Hotels (Beachcomber) à celles du gendre de sir Anerood Jugnauth et beau-frère du Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Des contestations avaient surgi lorsqu'il avait été question de ce rachat, en septembre et octobre 2018. Celles du leader de l'opposition seychellois, Wavel Ramkalawan, portaient principalement sur le fait qu'il ne fallait pas que l'affaire MedPoint entache l'image des Seychelles, dans la mesure où le Dr Malhotra et son épouse étaient propriétaires de la clinique. Cependant, on peut supposer qu'avec le jugement de Privy Council en faveur de Pravind Jugnauth, cette objection est tombée.

Transaction à Rs 223,5 millions

Mais à Maurice aussi, des doutes sur cette transaction avaient surgi. Une lettre concernant l'acquisition de cet hôtel, à hauteur de $ 6,5 millions (environ Rs 223,5 millions) par le Dr Krishan Malhotra, a été envoyée à la Financial Services Commission et à la Stock Exchange of Mauritius début septembre, ainsi qu'aux Seychelles. Ces critiques portaient principalement sur le montant de la transaction. L'auteur de la lettre estimait, lui, à $ 10 millions (soit environ Rs 343,9 millions) la valeur de l'hôtel.

De son côté, le groupe New Mauritius Hotels (NMH), avait balayé de la main toute irrégularité et affirmé que la vente irait de l'avant. Cet ancien hôtel à Anse-Aux-Pins servait de dortoir aux employés de Beachcomber. Le bien immobilier n'aurait pas pu être évalué à plus que cela. «L'hôtel a été construit dans les années 70 et est dans un état déplorable. Il faudra probablement qu'il soit démoli et reconstruit», avait déclaré une source du groupe.

Gilbert Espitalier-Noël, le Chief Executive Officer de NMH, avait expliqué qu'il ne restait plus que l'accord des autorités seychelloises. Ce qui a été obtenu, hier.