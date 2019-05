Cote d'Ivoire: Madinani - Les meilleurs élèves du lycée moderne primés

Une journée d'excellence a été organisée au Lycée moderne de Madinani. Les élèves les plus méritants ont été primés à cette occasion.

Une centaine d'élèves de la 6ème à la Terminale du lycée moderne de Madinani ont été récompensés, à la faveur de la deuxième édition de la Journée de l'excellence qui a consacré la remise du Prix d'excellence Ladji Konaté. C'était récemment au sein dudit établissement.

Une mention spéciale a été accordée aux meilleures jeunes filles du lycée. «Ladji Konaté, fils de la région est conscient du fait que la scolarisation de la jeune fille constitue une épineuse question qui se pose à la région. Il exhorte donc les populations à offrir un avenir meilleur aux jeunes filles en leur permettant d'aller à l'école», a déclaré Adja Cissé Koné, représentante du parrain. Aux lauréates, elle demande de relever le défi de la jeune fille battante.

L'initiative émane du proviseur du lycée, Assoa Adingra. Pour lui, il s'agit d'inciter les élèves à travailler davantage et de leur inculquer l'esprit de compétitivité. Ce qu'il a traduit en ces termes, dans son allocution: «l'école est l'avenir d'une nation, d'une société et d'un peuple. Nous sommes convaincus que cet idéal n'est possible que par la promotion de l'excellence dans nos centres de formation et plus précisément dans les lycées et collèges».

A cette occasion, les meilleurs élèves sont repartis les bras chargés de cadeaux. Hommage a été rendu aux autorités de la localité, surtout, à la représentante du parrain, Adja Cissé Koné, chef des services administratifs de la mairie d'Odienné. Face à ces autorités, le premier responsable du lycée a égrené un chapelet de difficultés auxquelles se trouvent confrontées les élèves et le corps enseignant.

Pour joindre l'utile à l'agréable, la journée a été meublée par des compétitions sportives, ainsi que des prestations artistiques. Il faut savoir que le parrain de la cérémonie, Ladji Konaté, est un exemple, en matière d'excellence. Il est Pdg de LK Holding, une entreprise qui regroupe en son sein quatre sociétés dans les divers secteurs d'activité: Btp, imprimerie, transit et distribution.