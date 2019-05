Gabon: BAambouchine / La Marée - « Vivement la construction d'un nouveau pont » dixit les jeunes du quartier

C'est un pont construit avec des planches de récupérations qui facilite la circulation des habitants du quartier « la Marée » à Bambouchine,dans la commune de Libreville et leurs convives. Ce pont qui traverse une rivière est très fragile et peut s'écrouler à tout moment. Pour éviter que cela ne se produise, les jeunes dudit quartier en appellent à la générosité de l'Association des jeunes émergents volontaires (A.J.E.V), pour sortir de cette impasse.

Les deux rives du quartier la Marée (Bambochine) se joignent par un pont. Un pont soutenu par des branches d'arbres solides sur lesquelles reposent des planches de récupérations. L'idée de construire le pont part du fait que les habitants des deux rives étaient obligés de traverser la rivière à la nage pour rallier l'autre côté. Ils ont plusieurs fois sollicité les bonnes volontés, plusieurs fois alerté les plus hautes autorités sans succès.

Mais, il s'avère que les matériaux utilisés (branches d'arbres et planches de récupérations) pour la construction du pont ne garantissent guerre une durée de vie de plus d'un an au pont. C'est pourquoi, les populations du quartier le rebâtissent une fois par un an. Ce scenario devient laçant et épuisant avec le temps comme nous l'explique Elodie : « Je suis dans le quartier depuis plus de cinq ans. Et, chaque mois d'Aout ou de septembre, ce pont qui est long de plus de vingt (20) mètres est reconstruit avec nos mains là. Nous aimerions tend parler de cette histoire du pont au passé mais hélas... ».

Les jeunes du quartier, pensent par contre qu'il ne faut pas se décourager en se référant aux travaux de construction des ponts qui ont été réalisés dans un passé récent dans plusieurs quartiers de Libreville par l'A.J.E.V. Ils lancent donc un appel à l'Association des Jeunes Émergents Volontaires (A.J.E.V), pour sortir de cette situation : « Nous demandons à l'A.J.E. V de s'imprégner de ce problème comme ils l'ont déjà fait ailleurs... » lancent-ils.