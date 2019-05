Gabon: CES Léon Mba 1 - Une journée culturelle pour clore l'année scolaire 2018-2019

Ce mercredi 29 mai, la Coopérative du Collège d'Enseignement Sécondaire Léon Mba 1 « Excellence », a organisé la cérémonie de fin d'année scolaire sous la forme d'une journée culturelle, avec l'appui du principale dudit établissement et de son administration.

La Coopérative de CES Léon Mba a organisé sa première journée culturelle. Une première dans l'histoire de cet établissement qui est dans ses locaux depuis près de cinq (5) ans. Ladite journée culturelle qui a égayé les trois mille(3000) apprenants de cette unité d'enseignement secondaire de premier degré, était placée sous le thème « Lutte contre la violence en milieu scolaire ».

Aux dires de Warren Mfoumondo , Secrétaire général de la Coopérative, cette thématique colle avec l'actualité de l'heure : « Nous ne pouvons pas nous dire au revoir après neuf mois de cours sans pourtant évoquer un sujet qui nous concerne directement. Vous savez bien que moi que la violence en milieu scolaire fait la une des médias gabonais depuis quelques temps. Nous voulons à nouveau nous sentir en sécurité à l'école comme cela était le cas auparavant... », dira-t-il.

Le message de ce jeune homme, à la maturité précoce s'est traduit dans les activités de cette journée culturelle. Le parfait exemple qui illustre est la comédie musicale qui a été jouée avec maestria par les apprenants. Ils ont dansé sur un célèbre titre de Michael Jackson « Beat It », en simulant certains actes de violence en milieu scolaire tels que le braquage. Un acte de violence qui se termine par l'arrestation du voleur. Cette comédie musicale à été scénarisée par le King Of Pop made in Gabon qui se nomme Michael Anicet.

Pour joindre l'agréable à l'utile , la Coopérative a proposé à l'assistance de participer à certains jeux comme le football (tire au but), les fléchettes, les ciseaux, le maquillage (Make Up) et bien d'autres. Les enfants ont assurément passé une excellente journée. Ils partent en vacance avec un message mémorable d'un passage du discours de Madame Mounzeo née Fouty Bertille, Principale du CES Léon Mba 1 : « La coopérative scolaire pour laquelle je suis présidente d'honneur, a organisé un panel d'activités socio-éducatives de jeunesse en vue de concevoir un cadre d'échange, de cohésion et de socialisation visant à combattre efficacement l'oisiveté qui serait source de maux tels que la délinquance juvénile » conclue t-elle. La fête était belle et chacun a tiré son profit.