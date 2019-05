Ile Maurice: Saisie record d'héroïne - Baccus se voit refuser la liberté conditionnelle

Après que Sibi Thomas et Geanchand Dewdanee ont été libérés par la Bail and Remand Court (BRC) Imteyaz Baccus a logé une demande pour réclamer sa liberté. Sauf que le magistrat Navish Jheelan de la BRC a, décortiqué chaque élément avancé par la police avant de lui refuser sa demande, lundi 27 mai. Cela, dans le cadre de la saisie record de drogue au port en 2017.

Une charge provisoire de trafic de drogue avait été logée contre ce suspect depuis le 19 avril 2017. 20 kg d'héroïne d'une valeur de Rs 300 000 000 avaient été saisies sur un navire. Navind Kistnah a impliqué Imteyaz Baccus comme étant le commanditaire ou le 'mastermind' de ladite transaction, qui suivait celle des 135 kg.

Or, le magistrat se dit être sur la même longueur d'onde que la défense, qui estime que ce serait une injustice terrible si le suspect est détenu à cause des allégations qui pourraient s'avérer non fondées. Mais «the fact that the evidence against an applicant for bail comes from a self-confessed accomplice does not mean it is weak or unreliable», poursuit le magistrat.

D'ajouter que "there is nothing in the surrounding circumstances which suggest that evidence of Navind Kistnah could be unreliable. So the nature of evidence is reasonably strong".