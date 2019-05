Angola: Le projet Bungo Market coûte au moins 8,5 millions de dollars

Luanda — Au moins 8,5 millions de dollars (USD) seront investis par l?entreprise Quimaze dans la construction de Bungo Market, un espace commercial destiné à la vente des produits alimentaires et aux loisirs, qui pourrait devenir un centre de culture et de gastronomie.

Selon l'administrateur du marché de Bungo, Joaquim Pedro, qui s'est exprimé mercredi lors de la pose de la première pierre de l'immeuble, la valeur de l'investissement est sans l'immeuble et des terrains adjacents.

Il a ajouté qu'ils réhabiliteraient l'infrastructure (un ancien entrepôt de café existant), qui disposerait d'un capital propre supérieur à 70% et du reste du financement bancaire.

Le projet, dont l'achèvement des travaux est prévu pour mars 2020, comportera un parking et des magasins.

Installé sur une superficie de 1 300 mètres carrés, 11 000 espaces extérieurs, le marché de Bungo comptera plus de 40 espaces commerciaux et terrasses, ainsi que des restaurants en plein air sur deux étages. Le projet devrait créer plus de 300 emplois directs.

Selon le gestionnaire, Bungo Market attirera des touristes et contribuera à relancer l'économie.

Pour le responsable, l'économie ne se développe qu'avec la participation sérieuse des hommes d'affaire.

La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a déclaré à cette occasion que le futur établissement commercial apporterait une valeur ajoutée, qu'il serait un centre de restauration et de gastronomie, mais aussi d'échanges culturelles du pays. "Cet espace permettra le dialogue qui est vraiment nécessaire aujourd'hui dans notre société et permettra l'échange d'expériences avec d'autres peuples et pays en matière de tourisme", a-t-il déclaré.