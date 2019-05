Congo-Kinshasa: La longue marche

Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le plus vieux opposant aux régimes successifs de Mobutu, Kabila père et Kabila fils, termine sa longue marche ce samedi 1er juin 2019 à la concession familiale de la N'Sele. Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles des suites d'une embolie pulmonaire, les conditions de rapatriement ont laborieusement été discutées avec l'ancien régime sans jamais parvenir à un compromis.

Le Potentiel

Pendant tout ce temps, la dépouille du sphinx de Limete était gardée dans un funérarium de la capitale belge. De mémoire des Congolais, jamais un mort n'attend aussi longtemps avant de se voir offrir un sépulcre sur la terre de ses ancêtres. Un peu plus de deux ans. Que c'est long !

La longue attente tient au statut spécial de l'illustre disparu. Etienne Tshisekedi est du groupe de 13 parlementaires qui osent défier Mobutu au plus fort de sa dictature. Et depuis, Etienne Tshisekedi entamait sa longue lutte de plus de trente-cinq ans contre Mobutu d'abord, puis les Kabila avec qui les rapports n'ont toujours pas été tendres.

Personnage central de l'histoire de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi est de tous les combats contre la dictature mobutienne et des Kabila père et fils. Il contribue à les affaiblir de l'intérieur par la résistance non violente. Ce qui lui vaut la palme de « Père de la démocratie congolaise ».

Farouche opposant, le lider maximo n'a cédé ni à la pression, ni à l'emprisonnement, ni à l'humiliation, encore moins à la torture que lui ont fait subir ses bourreaux successifs. Il aurait bien mérité de la nation d'être porté à la magistrature suprême. Hélas, le sort en décidait autrement le mercredi 1er février 2017.

Néanmoins, la longue lutte de 37 ans est couronnée en décembre 2018 avec l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils du leader charismatique de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), comme 5ème président de la République démocratique du Congo. Avec mission spéciale de concrétiser l'Etat de droit pour lequel son défunt de père s'est battu toute sa vie.

C'est lui qui a la charge de rapatrier, puis d'organiser des funérailles nationales à la dimension de ce grand homme d'Etat et leader incontesté qu'était Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui, certainement, sera élevé au rang de héros national comme le veut le peuple pour la longue lutte ayant balisé la voie de la démocratie congolaise.