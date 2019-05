Congo-Kinshasa: Coupe du Congo - Les quarts de finales démarrent le 8 juin

AS Malole - FC Renaissance, le premier quart de finale de la Coupe du Congo de football. Sanctionné pour des raisons de vandalisme, le FC Renaissance livrera cette rencontre sans l'assistance de ses supporters au stade des Martyrs de Kinshasa.

Armel Langanda

Les quarts de finale de la 55ème édition de la Coupe du Congo de football débutent le juin prochain, a-t-on appris des sources de la fédération congolaise de football association (FECOFA). C'est le choc AS Malole de Kananga qui affrontera le FC Renaissance du Congo de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte.

C'est à l'issue du tirage au sort effectué le mardi 28 mai au siège de la Fédération congolaise de football association (Fecofa).

La rencontre Malole - FC Renaissance se jouera à huis clos selon le comité organisateur. Le club de Kinshasa a été sanctionné lors de la phase des groupes. La sanction infligée au FC Renaissance lors de la défaite d'un but à zéro contre le Daring Club Motema Pembe, le 24 février dernier. L'unique but de la partie a été marqué par Vinny Bongonga. Un désordre provoqué par les supporters orange et qui a occasionné la fermeture du stade.

Le même samedi au stade Tata Raphaël, As Nyuki de Butembo, le tenant du titre, croisera les bottines à Saint Eloi Lupopo de Lupopo de Lubumbashi.

Les autres quarts de finale sont prévus le dimanche 9 juin : Jeunesse sportive de Kinshasa - OC Bukavu Dawa, au stade Tata Raphaël et AC Real de Kin - As Maniema Union. Cette compétition se jouera à élimination directe.

Les demi-finales auront lieu le mardi 11 juin au stade Tata Raphaël tandis que la finale est programmée le vendredi 14 juin au stade des Martyrs.

Le vainqueur de cette 55ème édition représentera la RDC, en compagnie du Daring Club Motema Pembe (DCMP), à la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF.

Les Combinaisons Des 1/4 De Finales

FC Renaissance-AS Malole (A)

AS Maniema Union-AC Réal de Kinshasa (B)

FC ST Éloi Lupopo-AS Nyuki (C)

Bukavu Dawa-JSK (D)

1/2 FINALES

A vs C

B vs D

FINALE

Vainqueur A et C vs Vainqueur B et D