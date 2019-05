Togo: "Ensemble, le Togo" et la liste "Ensemble pour le Togo" de Pascal Bodjona - Les esprits s'échauffent

Les esprits s'échauffent. C'est du moins ce qui se ressent, à la lecture d'un communiqué du premier et d'une réaction d'un des membres de la liste de l'ancien ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Pascal Bodjona, en réponse au communiqué du mouvement dénommé "Ensemble, le Togo".

Selon les termes du communiqué du Mouvement dont Soter-Caïus DOVI se réclame le Président fondateur, "le mouvement citoyen Ensemble, Le TOGO ! porte à l'attention de ses membres, membres sympathisants, et amis qu'elle n'est liée ni de près, ni de loin, au parti Pascal BODJONA" Aussi, poursuit l'auteur du communiqué, "nous sommes entrain de mener des actions à l'amiable pour qu'il change le nom de son parti car cela prête à confusion".

En tout cas, Soter-Caïus DOVI, n'a pas tardé à avoir la réponse à son communiqué. Et cette réponse ne vient que d'un des membres de la liste en question et engagée pour la course à la tête de la Mairie d'Agoè 1. "Ceci s'appelle gaminerie ! Et si les gens faisaient un petit exercice de leur intellect et activer un peu leur bon sens ! Ils comprendraient évidemment qu'il y a certains débats d'enfants qui ne valent pas la peine de mettre à la place publique. Pascal Bodjona n'a assurément pas créé de parti politique. Il va aux locales sur une liste d'indépendants qui porte pour la circonstance le nom de Ensemble pour le Togo en abrégé e-Togo. L'information s'arrête là", a écrit l'ancien directeur du Groupe Sud Média (composé entre autres de ex médias LCF et City Fm), Luc Abaki.

Aussi, s'interroge-t-il, "ceux qui tentent stupidement de soulever le débat sur cette dénomination ont-ils une simple idée de ce que dit la loi en la matière ? Qui plus est, y a-t-il une confusion sémantique possible entre Ensemble, le Togo qui est une association et Ensemble pour le Togo en tant que regroupement ? Si oui, la loi l'interdit-elle dans un contexte pareil ? Et si nous parlions pour une fois des choses sérieuses, utiles et constructives pour le Togo ?".

On attend de voir si cette réaction calmerait les esprits surtout du côté du Mouvement "Ensemble, le Togo" qui ne souhaite aucun amalgame avec cette liste en course pour les élections locales du 30 Juin prochain.