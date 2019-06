Maroc: Mieux anticiper le futur du paiement mobile

Un rendez-vous annuel prévu le 12 juin à Casablanca

Mener des réflexions sur les éventualités de réduire le recours au cash et favoriser l'inclusion financière. Tel est l'objectif de la troisième édition du Mpay Forum, le rendez-vous annuel autour du paiement mobile, prévu le 12 juin prochain dans un palace de la capitale économique, Casablanca.

Quelque 200 acteurs nationaux et internationaux représentant différents secteurs prendront part à cet événement, organisé par le CIO Mag et la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring (APEBI), en partenariat avec l'Agence du développement du digital (ADD).

Parmi les participants attendus à cette rencontre, qui se veut un creuset de réflexion sur les nouvelles technologies de paiement par téléphone, et leur impact social et sociétal sur la population, figureront des e-commerçants, des acteurs de la distribution, des opérateurs de télécommunications, ainsi que des représentants des banques et des fintech, entre autres.

Réunis autour du thème «Le futur du paiement sera-t-il mobile ?», ils auront à cœur d'«apporter un certain nombre de réponses aux problématiques qui pourraient survenir et réfléchir à une meilleure coopération entre établissements financiers, télécoms et autres acteurs de la finance digitale», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Inscrit dans le cadre du Digital African Tour, le Mpay Forum 2019 sera aussi «l'occasion de plancher sur les mesures incitatives pour encourager le développement des usages du Mpayment, mais aussi, de voir comment les adopter et surtout selon quel timing», ont souligné les organisateurs.

Soulignons que l'APEBI et CIO Mag entendent également saisir cette occasion pour promouvoir les meilleures pratiques à même d'accompagner la dynamique de la mise en œuvre du paiement mobile au Maroc. Ce, en réunissant chaque année les principaux acteurs de la finance digitale dont les régulateurs, commerçants, télécoms, retailers et start-up.

Conscients que 2019 a donné le coup d'envoi à de nombreux opérateurs pour le développement du Mpayment, il s'agit donc pour les organisateurs «d'une année charnière qui permettra la consécration d'un modèle de paiement mobile marocain unique et présentant un potentiel de développement important», ont-ils soutenu.

A noter qu'après l'adoption et le lancement d'une plateforme nationale en 2018 pour le Mpayment, le Maroc s'est rapidement intéressé à la généralisation du paiement mobile. Cette dynamique a été entretenue par une dizaine d'agréments déjà accordés à des opérateurs téléphoniques et entreprises de transfert d'argent.

Notons aussi que plusieurs institutions publiques et privées se mobilisent pour la réussite de ce forum, ont assuré les organisateurs. Ces derniers citent notamment «l'Agence du développement du digital qui apporte son soutien au business forum dédié au mobile paiement, en tant que partenaire institutionnel officiel à travers, une implication générale de ses experts dans l'organisation du forum».

Pour rappel, les thèmes des deux précédentes éditions portaient respectivement sur : «2017: L'année du M-payment au Maroc» et «Digitalisation des moyens de paiement, quelle stratégie adoptée?».