Bénin: CAN 2019 - Les Ecureuils veulent rentrer le plus tard possible à la maison

A l'instar des autres équipes qualifiées pour la CAN 2019 qui démarre le 21 juin en Egypte, le sélectionneur des Ecureuils du Bénin vient de communiquer sa liste.

L'ex-coach de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, qui était déjà aux commandes de la sélection béninoise de 2008 à 2010, n'a en revanche offert aucune surprise majeure. Tous les habitués sont là, du milieu offensif Stéphane Sessegnon à l'attaquant Mickaël Poté, en passant par le gardien de but Fabien Farnolle et le défenseur Khaled Adénon. Désormais, Michel Dussuyer et ses Ecureuils vont se concentrer sur la compétition proprement dite.

Logé dans le groupe F en compagnie du Cameroun, du Ghana et de la Guinée-Bissau, Michel Dussuyer est conscient que la tâche ne sera pas facile pour sortir des poules. Dans un entretien avec cafonline.com, le technicien français à évoquer ce que iront chercher les Ecureuils du Bénin au pays des Pharaons lors de la CAN 2019.

« Les objectifs, je pense que je les ai clairement annoncés dès la qualification acquise. Ce sont des objectifs, étape par étape. Etape numéro 1, c'est de gagner un match. Ce n'est pas encore arrivé au Bénin en phase finale. Etape numéro 2, c'est de se qualifier pour aller en huitième de finale. Et l'objectif numéro 3, c'est de rentrer le plus tard possible à la maison,» a confié Michel Dussuyer.

Le Français n'a pas manqué de revenir sur le groupe F dans lequel est logé la sélection qu'il dirige. « Je n'ai pas d'appréhension. Déjà, c'est excitant de se confronter à des grandes nations. C'est excitant aussi de participer à une phase finale de la CAN. Donc, il n'y a pas d'appréhension. C'est juste l'envie de faire de bons matches contre ces équipes, leur créer des problème et d'avoir des résultats positifs qui nous permettraient d'atteindre les objectifs. Cela passe par le travail et aussi l'état d'esprit qu'on va présenter. On sait qu'on n'a pas l'effectif du Cameroun, du Ghana mais on est capable de rivaliser avec des grandes équipes ».

Le Bénin démarre sa CAN 2019 le 27 juin contre le Ghana et affrontera ensuite la Guinée-Bissau et le Cameroun.