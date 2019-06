Afrique du Nord: Le Maroc, invité d'honneur à l'exposition internationale du Big data en Chine

L'exposition internationale de l'industrie du Big data de Chine de 2019 s'est ouverte récemment à Guiyang (au sud-ouest de la Chine), avec la participation du Maroc en tant qu'invité d'honneur.

Lors de cette manifestation, qui connaît la participation de nombreuses entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, des institutions et des organisations internationales, le Maroc est représenté par le vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelhamid Souiri, et le directeur général de l'Agence de développement digital (ADD), Mohamed Idrissi Meliani.

Dans une allocution prononcée à la séance inaugurale, M. Souiri a salué la place de choix accordée au Maroc en tant qu'invité d'honneur de cette manifestation internationale, soulignant que la dernière visite officielle de SM le Roi Mohammed VI en République populaire de Chine en 2016 a permis aux relations entre les deux pays de passer à la vitesse supérieure dans le cadre d'un partenariat stratégique global, rapporte la MAP.

"Cette visite a scellé un partenariat qui a ouvert de nouvelles perspectives d'avenir aux relations politiques entre Pékin et Rabat et permet de renforcer la coopération bilatérale dans ses secteurs à fort potentiel de création d'emplois et de valeur ajoutée", a relevé le responsable marocain.

Il a, de même, noté que l'adhésion du Maroc, fin 2017, au mémorandum d'entente sur les nouvelles routes de la soie initiées par la Chine a marqué un nouveau tournant, tant pour les relations bilatérales que pour les relations triangulaires Chine-Maroc-Afrique et Chine-Maroc-Europe.

Et d'ajouter que le Maroc a fait montre de sa volonté de participer activement à la réalisation de ce projet planétaire et de mettre ses nombreux atouts à contribution.

M. Souiri a aussi mis l'accent sur la stabilité dont jouit le Royaume et le modèle de développement singulier bâti sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI et qui s'appuie sur la promotion de grands chantiers, des atouts qui confortent la position du Maroc en tant que hub de développement de ce modèle de coopération.

"Sur le plan économique, la Chine considère le Royaume comme une porte d'entrée vers l'Afrique et le pays du Sud le plus proche de l'Europe", a-t-il poursuivi, précisant que le partenariat multidimensionnel entre le Maroc et la Chine, qui est appelé à croître et à se diversifier, puise son efficacité dans sa recherche permanente d'efficience et une coopération pragmatique, fondée sur les principes d'avantages réciproques et de développement commun.

"La Chine constitue aussi un grand marché à explorer pour l'exportation des produits marocains à haute valeur ajoutée qui permettraient au Maroc d'avoir un positionnement privilégié sur le marché chinois", estime le vice-président de la Chambre des conseillers.

Dans un autre cadre, M. Souiri a fait savoir que le marché mondial du Big data est estimé à 42 milliards de dollars, signalant qu'à l'heure actuelle, cette industrie, en plein essor, est largement dominée par la Chine, qui rassemble à elle seule près de 60% des experts en Big data mondiaux, contre près de 23% pour les Etats-Unis.

"Le Big data révolutionne l'entreprise et cette prise de conscience générale de l'importance de la data annonce un chamboulement des règles en termes de compétitivité", a-t-il expliqué, ajoutant que le Maroc se construit chaque jour et réalise de grands projets dans les domaines de développements.

Le Maroc mène plusieurs actions pour accompagner les changements technologiques, s'est félicité le responsable marocain, notant que le Haut-commissariat au plan livrera en 2020 les conclusions d'une étude sur le Big data en vue d'adapter le système statistique national aux mutations technologiques en matière de production et d'analyse de l'information statistique.