Maroc: Présentation du rapport de la Cour des comptes sur le contrôle et la gestion de l'OCP

La Cour des comptes a présenté, mardi, devant la Commission du contrôle des finances publiques à la Chambre des représentants, un rapport sur le contrôle et la gestion de l'Office chérifien du phosphate (OCP), au niveau de son activité minière.

Cette réunion, qui s'est tenue en présence du premier président de la Cour des comptes, Driss Jettou, s'inscrit dans le cadre de l'examen des rapports thématiques élaborés par la Cour. Il s'agit du rapport relatif au thème du "Secteur des établissements et des entreprises publiques au Maroc: profondeur stratégique et gouvernance".

La présentation a mis en avant la synthèse de la mission de contrôle de la gestion au sein de l'OCP, particulièrement les activités dans les sites de Khouribga et de Gantour.

La mission s'est, particulièrement, intéressée aux aspects relatifs à la planification et la programmation des activités minières, ainsi qu'au traitement du phosphate. Elle a également examiné l'utilisation et la maintenance du matériel d'exploitation, en plus des aspects environnementaux liés à l'activité minière.

Dans son rapport, publié en mars dernier, la Cour des comptes a mis en avant le processus de planification de l'activité minière à moyen et long termes, qui mérite d'être mieux encadré et uniformisé entre les différentes mines, et des études minières qui nécessitent plus d'affinement pour une meilleure maîtrise des contraintes ultérieures d'exploitation.

Au terme de sa mission, la Cour des comptes a émis des recommandations et des propositions en vue d'apporter des améliorations au niveau des aspects traités, dont les principales concernent l'amélioration du système de planification de l'activité minière par la mise en place de processus appropriés et formalisés et le développement du système de programmation de la production, en le complétant par la mise en place de procédures standardisées et formalisées.

La Cour des comptes recommande, également, l'amélioration des méthodes d'exploitation et d'utilisation des équipements miniers, la mise en place d'un support de suivi et des plans d'action annuels pour maîtriser leur réalisation, l'amélioration de l'exploitation des capacités installées dans les laveries, pour leur meilleure rentabilisation et l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de renouvellement du parc matériel.

La Cour des comptes prône "un processus de programmation annuelle de la production qui gagnerait à être basé sur un cadre de référence unifié et documenté pour pallier les problèmes que rencontre sa mise en œuvre en cours d'année", soulignant une gestion des stocks de phosphate au niveau des laveries à améliorer pour prévenir les situations de fonctionnement en flux tendu, engendrant des perturbations dans les programmes de production.

Cette présentation, qui sera suivie d'un débat lors d'une réunion ultérieure, s'ajoute à une série de rencontres au cours desquelles la Commission accueille des directeurs généraux d'établissements et d'entreprises publiques et s'inscrit, également, dans le programme annuel d'étude de rapports thématiques préparés par la Cour des comptes.