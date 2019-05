Ile Maurice: Nouvelle desserte - MK au pays des Dalons

Air Mauritius (MK) fait décoller ses avions pour les Seychelles à partir du 2 juillet. Les vols rallieront l'archipel deux fois par semaine. Ils seront assurés par des Airbus A319, disposant de 16 places en Business class et 108 en économie.

Le planning des vols est le suivant :

1st weekly flight starting Tue 02 Jul 19

MRU Departure 08:30 Tue

SEZ Arrival 11:10 Tue

Departure 12:00 Tue

MRU Arrival 14:40 Tue

2nd weekly flight starting Fri 05 Jul 19

MRU Departure 22:30 Fri

SEZ Arrival 01:10 Sat

Departure 02:20 Sat

MRU Arrival 05:00 Sat

Le calendrier des vols Maurice-Seychelles a été conçu pour optimiser les possibilités de connexion de passagers via la plateforme mauricienne, explique MK dans un communiqué émis ce jeudi 30 mai. Ce qui inclut les flux de trafic d'affaires et de loisirs de et à destination de Madagascar, La Réunion, l'Afrique du Sud et l'Australie. Il sera également possible de combiner les destinations Maurice et Seychelles dans un séjour.

Dans son communiqué, Air Mauritius ajoute que son Chief Executive Officer, Somas Appavou, a commenté : «This new destination will reinforce our regional service and provide enhanced connectivity onto our global network. Our two countries are world class tourist destinations but as islands we also share similar challenges like the size of our home markets and our geographical remoteness. Bringing our islands closer through better air connectivity is key to overcoming such challenges.»

La compagnie nationale d'aviation avait évoqué l'exploitation de cette nouvelle route en juillet 2018.