Angola: CAN / 2019 - Les Palancas Negras visent les demi-finales

Luanda — Les joueurs de l'équipe nationale de football se sont dit jeudi à Luanda, déterminés à atteindre les premières places de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN / 2019), qui se disputera du 21 juin au 19 juillet, en Egypte, avec comme objectif initial les quarts de finale de la compétition.

S'adressant à la presse à l'aéroport international 4 de Fevereiro, peu avant de s'embarquer pour un stage précompétitif de 20 jours, Dani Massunguna, joueur du Primeiro d'Agosto, a déclaré que le groupe était confiant et déterminé, avec l'esprit d'union et de mission.

"L'esprit d'union, la confiance, le courage et la détermination sont au centre du groupe, pour obtenir le meilleur classement de tous les temps dans une CAN", a déclaré le défenseur central, promettant de faire tout son possible pour aider les Palancas Negras à dépasser les quarts réussis au Ghana / 2008 et en Angola / 2010.

"Le moral du groupe est très élevé et nous nous efforcerons, avant tout, d'honorer la patrie avec une participation digne et exemplaire, fixant comme objectif secondaire de passer à la phase suivante puis lutter pour les quarts de finale, et finalement les demi-finales », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le milieu défensif Herenilson (Petro Atlético de Luanda) a souligné que son équipe était optimiste quant à une bonne participation à la CAN / 2019, car le collectif qui a été sélectionné par l'entraîneur fera tout ce qui est en son pouvoir pour honorer le football angolais. Dans la même perspective, le gardien de but de l'équipe angolaise, Tony Cabaça, a souligné que les Palancas Negras traversaient un bon moment et qu'ils essaieraient donc de jouer sans crainte avec tous leurs adversaires. "Je ferai tout pour apporter ma contribution en faveur de notre équipe nationale et, à ce stade, je demande à toute la nation de faire preuve de solidarité pour nous aider à atteindre les premières places", a-t-il promis.

L'attaquant Chico (Bravos de Maquis), deuxième buteur du championnat local, est visiblement touché de mériter la confiance l'entraîneur national Srdjan Vasiljevic, précise que l'Angola a les mêmes chances que ses adversaires.

L'Angola a déjà participé à la CAN 1996 (Afrique du Sud), 1998 (Burkina Faso), 2006 (Égypte), 2008 (Ghana), 2010 (Angola), 2012 (Gabon et Guinée équatoriale), 2013 (Afrique du Sud). Le pays n'avait pas réussi à se qualifier pour les deux dernières éditions, notamment 2015 (Guinée-Equatoriale) et 2017 (Gabon).