Congo-Brazzaville: Lire ou relire - "Au nom de l'amour " de Digne Elvis Tsalissan Okombi

Le roman d'initiation, édité par Renaissance africaine, est une œuvre qui convient d'être retenue au programme scolaire. Bénéficiant de la préface de Winner Dimixson Perfection, il présente un récit multi-facial écrit dans un langage policé.

L'ouvrage relate l'histoire de Lazare Momboya, un gamin qui perd tôt son père, puis sa mère, les deux emportés par la pandémie du sida. Malheureusement, accusé à tort d'être à l'origine de la mort de son père, il sera condamné par un tribunal coutumier qui se servira de ce prétexte pour le spolier de ses droits d'héritier légitime. Promis au départ pour un avenir prometteur, Lazare va sombrer dans des mésaventures douloureuses avant de voir, au hasard des circonstances, le bout du tunnel.

Saint-Exupéry affirme: « Je n'aime pas qu'on abîme l'homme ». Dans ce même élan humaniste, le romancier Digne Elvis Tsalissan Okombi met à nu les travers qui enlaidissent la société africaine en général et congolaise en particulier. Les thématiques qui transparaissent dans la trame du récit sont fort réalistes et d'actualité. L'auteur fait preuve d'une bonne connaissance de son temps et de ses contemporains, mettant en évidence un regard inclusif sur toutes les couches de la société et nourrissant son imaginaire romancé par des faits glanés dans tous les milieux.

Du village à la ville, des scènes intimes à la vie publique, des bandits de grand chemin aux mutins illuminés qui aliènent des esprits moins lucides, rien n'échappe à la verve inquisitrice de l'écrivain. De cette panoplie d'expériences moulées harmonieusement dans la chronologie de la vie d'un personnage littéraire, se dégage une morale stoïque qui vient à bout des vicissitudes de l'existence. Lazare est, en effet, loin d'être un anti-héros, malgré une passagère vie de patachon qui le rend plus aguerri. Personnage honnête et loyal, au cœur généreux et secourable, il s'en sort malgré les coups bas, fruits de la méchanceté et de l'ingratitude humaine. Comme quoi, le bien, la vérité et l'amour ont toujours au finish le mot de victoire. Digne Elvis Tsalissan Okombi, député du district de Ngo et ancien ministre au Congo-Brazzaville, signe par ce roman sa première œuvre à effet de fiction.