Angola: Des enfants réfléchissent sur leurs droits

Luanda — Les droits de l'enfant et les 11 engagements de l'Angola en faveur des enfants seront le thème principal du premier congrès Mirim, qui se tiendra samedi, à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant (1er juin).

Selon un document parvenu jeudi à l'Angop, il s'agit d'une réunion à laquelle participeront exclusivement des enfants, ce qui permettra de disposer de suffisamment d'espace et de temps pour aborder formellement les problèmes liés à son avenir, présent et futur , partageant leur vision.

L'activité prévoit de rassembler environ 500 enfants dans l'auditorium de l'École nationale d'administration et de politiques publiques (ENAPP).

Le 1er Congrès Mirim est une co-organisation de l'ENAPP, du Système intégré d'assistance aux citoyens (SIAC) et du groupe de réflexion "Social and economic reflections" (S & ER), qui est une plate-forme de discussion virtuelle, ainsi que de plusieurs autres entités publiques et privées, qui ont épousé l'initiative dans le contexte de leur responsabilité sociale.

Des enfants participeront à l'événement, étant eux-mêmes des conférenciers, des modérateurs, des maîtres de cérémonie participant dans les débats, et les adultes jouant le rôle de guide et d'assistance.

Outre deux présentations sur les droits de l'enfant et les onze engagements pris par l'Angola en faveur de l'enfant, deux tables rondes seront organisées sur les thèmes "Les enfants en tant que priorité de la nation" et "La condition de l'enfant en Angola - Protection de l'enfant ".

La présentation d'un livre de poésie fait également partie du programme.

La participation au 1er Congrès Mirim est gratuite et ouverte à tous les enfants, en fonction de la capacité de l'espace qui accueillera l'événement.

Pendant l'après-midi et dans l'espace extérieur, il y aura une foire du livre pour enfants, avec la présence de certains auteurs, en plus d'être un espace de loisirs et plusieurs attractions pour les enfants.