Burkina Faso: Opération «Doofu» - Les FDS solidaires des agriculteurs et des éleveurs

Les Forces armées nationales du Burkina Faso ont, grâce au soutien du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, fait un don de semences, d'engrais et d'aliments pour bétail au profit des agriculteurs et des éleveurs des régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel. S'inscrivant dans le cadre des actions civilo-militaires de l'opération « Doofu en fulfuldé (Ndlr : déraciner en français) », l'initiative vise à renforcer la solidarité et le vivre-ensemble entre les populations des zones couvertes par cette intervention militaires et leurs FDS. C'était hier jeudi 30 mai à la place du gouvernorat de Kaya.

Afin de lutter contre l'insécurité et le terrorisme, les Forces armées nationales ont lancé depuis le 10 mai 2019 une grande opération militaire. Dénommée « Doofu », celle-ci couvre les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel. Selon les responsables sécuritaires, les actions des FDS sur le terrain ont permis de détruire plusieurs bases logistiques terroristes et de réduire significativement leur liberté de mouvement.

Outre l'assistance médicale réalisée au profit des populations tout au long de l'opération « Doofu », les FDS ont, en prélude au démarrage de la saison d'hivernage, décidé de témoigner leur soutien et leurs encouragements aux agriculteurs et aux éleveurs des trois régions. Le don se compose de 20 tonnes de semences, de 71 tonnes d'engrais et de 40 tonnes d'aliments pour bétail.

En plus des responsables des FDS avec à leur tête, le chef d'état-major général des armées et par ailleurs, commandant de théâtre de l'opération « Doofu », le général de brigade Moïse Miningou, la cérémonie de remise symbolique des dons a mobilisé les autorités administratives et politiques dont les gouverneurs du Centre-Nord, Casimir Séguéda, du Nord, Justin Somé, et du Sahel, Colonel-Major Salfo Kaboré. On notait également la présence des représentants des organisations paysannes, féminines et du Mouvement burkinabè des droits de l'homme.

Dans son intervention, le chef de la cellule actions civilo-militaires de l'opération Doofu, le capitaine Bakary Pascal Christophe Sanou, a fait savoir que l'opération n'a pas pour objectif seulement d'extirper les forces du mal qui écument les paisibles et laborieuses populations. A terme, a-t-il précisé, l'objectif de l'opération Doofu vise à semer les graines de la solidarité et du vivre-ensemble.

« Ce geste traduit le fait que la lutte contre le terrorisme se mène ensemble et n'est orientée contre une quelconque ethnie ou religion. En effet, les forces armées nationales sont le creuset de toutes les appartenances ethniques et religieuses du Burkina Faso », a déclaré le capitaine Christophe Sanou. Les FDS, a-t-il ajouté, sont donc nationales et n'agissent que dans l'intérêt supérieur de la nation. Les porte-parole de la municipalité de Kaya et de la Chambre régionale d'agriculture (CRA) du Centre-Nord se sont tous réjouis de l'initiative des FDS.

Encadré :

Interrogé à la fin de la cérémonie par les journalistes, le chef d'état-major général des armées et par ailleurs, commandant de théâtre de l'opération « Doofu », le général de brigade Moïse Miningou, a déclaré que l'opération « Doofu » a permis de mettre hors d'état de nuire des terroristes qui étaient ancrés dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel.

Il a assuré aux populations qu'elles peuvent actuellement vaquer librement à leurs occupations sur des axes routiers qui n'étaient plus praticables en raison de l'insécurité. Après cette opération, a précisé le général de brigade Moïse Miningou, un dispositif sera mis en place comme à l'Est pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations sans peur.

Le chef d'état-major général des armées a indiqué que les FDS combattent en tenant compte des droits de l'homme dans cette guerre asymétrique contre les terroristes. C'est pourquoi il appelle les populations qui côtoient avec les forces du Mal à collaborer franchement avec les FDS pour un succès de l'opération « Doofu ».