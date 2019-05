Sénégal: Entreprenariat et auto-emploi - Le gouvernement invité à dresser le bilan des mécanismes d'accompagnement

Dakar — Le président de la République Macky Sall, demande au gouvernement de dresser le bilan des mécanismes d'accompagnement et d'encadrement portant sur l'entreprenariat et l'auto-emploi, en vue d'intensifier les actions mises en œuvre dans ce domaine "par des mesures rapides et plus efficaces", rapporte une source officielle.

Le président Sall, "dans sa volonté de renforcement du financement de l'entreprenariat et de l'auto-emploi, de l'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité, a rappelé toute l'importance des mécanismes d'accompagnement et d'encadrement qu'il a instaurés dès 2012", rapporte le communiqué du dernier Conseil des ministres tenu mercredi.

Dans ce cadre, "il a invité le Gouvernement à dresser un bilan et à intensifier les actions par des mesures rapides et plus efficaces, notamment dans les secteurs prioritaires".

Selon le communiqué, Macky Sall "a particulièrement insisté sur la nécessité de la modernisation du développement de l'artisanat national pour en faire un pilier de l'émergence".