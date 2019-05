Algérie: Maintenir la disponibilité opérationnelle de l'ANP à son "plus haut niveau"

Alger — Le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP a appelé, jeudi à Tamanrasset, les forces armées à maintenir la disponibilité opérationnelle à son "plus haut niveau" et à s'adapter "constamment" aux développements de la situation géopolitique et à la complexité des enjeux de la sous-région.

"Nous œuvrons toujours à maintenir la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau et à mener une parfaite préparation et instruction de nos Forces armées afin qu'elles puissent détenir, en permanence, les capacités à accomplir leurs missions et à s'adapter constamment aux développements de la situation géopolitique et à la complexité des enjeux dans notre sous-région", a-t-il dit dans une allocution d'orientation prononcée au 4ème jour de sa visite dans la 6ème Région militaire à Tamanrasset.

Il a ajouté que ceci "requiert impérativement de vous, en tant que cadres, de veiller au strict respect des programmes de préparation au combat pour les différentes composantes du corps de bataille, à travers l'intensification des exercices tactiques démonstratifs de tirs avec munitions réelles au profit des différentes Forces et Armes", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Pour Gaïd salah, "la préservation de la sécurité de l'Algérie et la consolidation des fondements de sa défense nationale nécessite de vous de tenir en compte la nature des missions assignées au niveau de cette zone".

Par ailleurs, le Général de Corps d'Armée, dans son allocution d'orientation prononcée lors de sa rencontre hier avec les Cadets de la Nation, a tenu à leur faire rappeler la glorieuse histoire de leur pays, les exhortant à en "être fiers et à prendre exemple de leur vaillants aïeux et de leurs sacrifices pour la victoire de leur patrie".

"Œuvrer à relier l'histoire au présent et au futur est un comportement naturel de l'homme, voire une évidence dont l'être humain a constamment besoin, en tant que voie naturelle qui est en adéquation avec son instinct et en concordance avec son comportement logique", a-t-il rappelé.

Il a ajouté que "la mémoire des Algériens, notamment la catégorie des jeunes, devrait revenir au passé glorieux de leur pays, pour en faire une source d'inspiration, et je suis absolument convaincu que celle-ci est riche et abondante en leçons, à même de les aider à affronter, voire à surmonter tous les défis et difficultés, et poursuivre ainsi leur chemin, avec espoir et ambition, vers la contribution efficace et fructueuse dans l'édification de l'avenir de leur pays".

Il a relevé que "l'histoire de l'Algérie dont nous sommes très fiers aujourd'hui, ne s'est écrite que grâce à ces vaillants hommes qui ont sacrifié leur présent pour le futur de l'Algérie, et qui y voyaient que cet avenir doit être prometteur et radieux, et c'est à vous aujourd'hui d'être convaincus que l'avenir de l'Algérie devrait être en parfaite harmonie avec son histoire nationale exemplaire, voire miraculeuse".

"Sachez que votre pays l'Algérie, grâce à sa glorieuse révolution et son histoire nationale pleine de triomphe et de bravoure, a su graver son empreinte sur les pages de l'histoire humaine contemporaine, et à inscrire avec des lettres en or, le pouvoir de l'être humain à changer le cours des événements de l'Histoire, les réorienter et les reformuler selon ses aspirations légitimes", a-t-il ajouté.

Le Général de Corps d'Armée a indiqué que "l'histoire humaine gardera en mémoire, sans nul doute, et avec toute la fierté la grandeur de l'Algérie, de son peuple et de son illustre révolution de libération. Elle rendra éternel l'héroïsme de ceux qui l'ont réalisée, et saluera le rôle leader que cette glorieuse révolution a joué pour répandre et généraliser les valeurs de la liberté et de la paix à travers le monde".

Le général de Corps d'Armée a valorisé "les résultats retentissants obtenus par les Cadets de la Nation" et les a exhortés à "fournir davantage d'efforts et de travail laborieux afin d'atteindre les résultats escomptés".

"L'aspiration de l'ANP, digne héritière de l'ALN, à renforcer les piliers de sa force, en s'appuyant sur le bon sens et les efforts de ses enfants, est une ambition illimitée", a-t-il dit.

Il a ajouté que "cette ambition nous inspirent à valoriser les excellents résultats obtenus par les Cadets de la Nation, ces dernières années, et dans ce cadre nous vous invitons, à faire de ces excellents résultats réalisés par vos camarades Cadets, un exemple à suivre, qui vous incite à faire également de cette école un bon exemple à suivre pour que toutes les Ecoles des Cadets de la Nation deviennent de véritables pépinières pour une future ressource humaine, avec des bases solides et des valeurs irréprochables".

"Afin d'atteindre ces objectifs ambitieux et légitimes, je saisis, encore une fois, cette honorable occasion pour vous inviter, et appeler à travers vous tout un chacun à fournir davantage d'efforts, à œuvrer consciencieusement, afin de réaliser les résultats escomptés, et imprégner le mode d'enseignement, de formation, de discipline, psychologique et moral, que nous souhaitons, je le réitère encore une fois, nous le souhaitons un exemple à suivre à l'avenir par vous qui représentez le noyau de cette démarche d'enseignement clairvoyante", a-t-il soutenu.

A l'issue de cette rencontre, l'occasion a été donnée aux cadettes et cadets de la Nation qui ont exprimé leur fierté d'appartenir à ces Etablissements de formation d'excellence.

Lors du 4e jour de cette visite dans la 6ème Région militaire, le Général de Corps d'Armée a présidé une réunion de travail au niveau du siège du Commandement de la Région.

A l'entame et après la cérémonie d'accueil, en compagnie du Général-Major Mohamed Adjroud, Commandant de la 6ème RM, le Général de Corps d'Armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt Moudjahid "Hibaoui Elouafi", dont le nom est porté par le siège de la Région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles des valeureux Chouhada.

Le Général de Corps d'Armée a présidé, par la suite, une réunion de travail avec les Etat-Majors de la Région, les Commandants des Secteurs Opérationnels et leurs Etat-majors, les Chefs des Services de Sécurité, ainsi que les Commandants d'unités et les Directeurs Régionaux, où il a suivi un exposé global sur la situation générale au sein de la Région, présenté par le Commandant de la Région, ainsi que les exposés des Commandants des Secteurs Opérationnels et les différents services de sécurité.

Gaïd Salah a prononcé une allocution d'orientation, dans laquelle il a mis l'accent sur l'importance vitale que revêt cette Région militaire sensible, saluant les efforts laborieux et persévérant, et le rôle efficace de nos unités déployées le long de la bande frontalière et en territoire de la Région, dans la sécurisation du pays contre tous les fléaux, danger et menaces.