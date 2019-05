Sénégal: Un Sénégalais primé parmi les "meilleurs gestionnaires africains de dettes de marché"

Dakar — Le directeur de la dette publique Babacar CISSE a été distingué parmi les "meilleurs gestionnaires africains de dettes de marché, lors des GlobalCapital Bonds Awards 2019", apprend-on des services du Trésor.

Babacar CISSE, directeur de la Dette publique (DDP) à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, M. Cissé "a été distingué lors des Global Capital Bond Awards 2019, dans la catégorie des « meilleurs gestionnaires africains de dettes de marché »", rapporte un communiqué.

Le lauréat, inspecteur principal du Trésor, breveté de l'Ecole nationale d'administration en 2000, ancien conseiller technique du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan de 2007 à 2011, capitalise à ce jour, "une solide expérience dans le domaine de la gestion de la dette et des interventions sur les marchés de capitaux", relève le communiqué.

Il signale que M. Cissé a été distingué avec quatre autres acteurs de la finance africaine, que sont Kenneth Ofori-Atta, ministre ghanéen des Finances, Van Den Heever, chef de bilan et responsable des marchés financiers chez Absa Bank Limited, Andre PillayTrésorier à Eskom Holdings Soc Ltd et Walter da Cruz Pacheco, directeur général de l'Unité de Gestion de la Dette Publique de l'Angola.

Selon le communiqué, les Global Capital Bond Awards sont le résultat d'un sondage auprès des participants des marchés de capitaux et reflètent donc l'opinion de véritables professionnels de la finance.

"Les prix récompensent les performances sur les marchés obligataires internationaux, au cours de l'année précédente, considérées comme étant les meilleures par la communauté des acteurs du marché, aussi bien les emprunteurs que les investisseurs", peut-on lire.

La société Global Capital a été créée en 1987 et est spécialisée dans l'analyse de l'actualité et des données de premier plan destinées aux personnes et institutions évoluant sur les marchés des capitaux internationaux, indique-t-on de même source.

Au cours des trois dernières décennies, ajoute-t-elle, Global Capital a acquis la solide réputation de fournir des analyses et perspectives de grande qualité sur les marchés financiers.

Cette société, une entité du Groupe Euromoney, est présentée comme "l'une des plus grandes sociétés d'information commerciale et financière en Europe, par ailleurs cotée dans l'indice FTSE 25 de la Bourse de Londres".

La Direction de la Dette publique du Sénégal, pour sa part, est chargée de l'émission de titres publics sur les marchés de capitaux, la préparation et la coordination de la politique d'endettement public et de la stratégie de gestion de la dette publique, le suivi de la mise en œuvre de la stratégie d'emprunt et la gestion administrative de la dette et du système d'information y relatif.